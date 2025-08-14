Tenis
Alcaraz - Nardi, en directo: siga en vivo el partido de octavos del Masters 1.000 de Cincinnati
El español y el italiano ya se han enfrentado este año en una ocasión, con victoria para Carlos
Carlos Alcaraz busca los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati contra el italiano Luca Nardi, otro tenista de su generación (2003, como le pasó en tercera ronda contra Medjedovic) con el que se enfrentó cuando eran niños. Ya en el circuito ATP también han tenido un partido, este año en Doha, y se impuso Carlos 6-1, 4-6 y 6-3. Nardi, número 98 en el ranking, tiene como gran victoria en su carrera una en Indian Wells ante Novak Djokovic.
Bouzas intenta resistir ante Sabalenka
La gallega no ha podido encontrar una rival más exigente en los octavos de final del WTA 1.000 de Cincinnati. Sabalenka ha sido muy superior en el primer set (6-1), pero Jessica está intentando resistir en el segundo. Con un "break" cedido cae por 4-3, pero no está poniendo las cosas fáciles a la bielorrusa.
Alcaraz ha ganado todos los partidos que ha jugado contra rivales menores de edad que él
Alcaraz nunca ha perdido un partido de la ATP ante jugadores de menor edad que él. Tras derrotar al serbio Hamad Medjedovic, Carlitos firma un 10 de 10 en triunfos contra tenistas nacidos después que él. Alcaraz ganó dos veces al chino Juncheng Shang, ahora de 20 años, y también en dos ocasiones superó al francés Arthur Fils, de 21. Un partido superó al estonio Mark Lajal, de 22 -es siete días más joven que Carlos-; al francés Giovanni Mphetshi Perricard, de 22 -dos meses y tres días menor que el murciano-; al italiano Luca Nardi, de 22 -nació tres meses y un día después que Alcaraz-; al estadounidense Ethan Quinn, de 21; al británico Oliver Tarvet, de 21 y al propio Medjedovic. El choque más avanzado frente a alguno de esos rivales se dio en las semifinales del último ATP 500 de Barcelona con Fils al otro lado de la red. Se saldó con un 6-2 y 6-4 para el español, que en ese mismo torneo debutó ganando a Quinn por 6-2 y 7-6 (8/6). El balance en cuanto a sets en esos partidos es de 23-2 favorable al español.
Alcaraz y el calor de Cincinnati
Alcaraz se va a encontrar hoy con unas condiciones climáticas bastante más amables que en sus dos partidos anteriores. Para empezar porque los octavos comenzarán no antes de las 20:00, hora local. Y eso supone una temperatura de 26 grados y algo menos de un 50 por ciento de humedad. Nada que ver con los partidos ante Dzumhur y Medjedovic. Pese a las monumentales sudadas que se podían ver en su camiseta, Carlitos no estuvo demasiado incómodo. "Intento pensar en el rival y en tratar de convertirlo en una batalla, que sea duro. Yo soy de Murcia y en Murcia hace mucho calor en el verano. Así que intento decirme que tengo que acostumbrarme al calor de Cincinnati, porque estoy acostumbrado al calor de Murcia. Intento que no me afecte ni a mí ni a mi juego", apuntó después de derrotar al serbio.
Venus Williams jugará el US Open
En plena cuenta atrás para el US Open, Venus Williams ha recibido una invitación para participar en el cuadro individual del torneo. La tenista de 45 años, doble campeona del último Grand Slam del año en individuales (2000 y 2001), competirá además en el dobles mixto, que tendrá lugar entre el 19 y el 20 de agosto, junto a su compatriota Reilly Opelka. Williams regresó a las pistas el mes pasado compitiendo en el dobles del torneo de Washington, un ATP y WTA 500. Supuso su vuelta a los torneos 16 meses después de su último partido oficial y casi dos años después de su última victoria. La mayor de las hermanas Williams también participó este mes en el Masters 1.000 de Cincinnati. Cayó hace una semana en primera ronda de individuales ante Jessica Bouzas. La última participación en el Abierto de Estados Unidos de Venus Williams, que hasta su regreso en Washington figuraba como jugadora 'inactiva' por la WTA, fue en 2023 cuando perdió en primera ronda. Su victoria más reciente en ese torneo se remonta a 2019.
Bautista, adiós a Cincinnati ante Shelton y la lluvia
Roberto Bautista se despidió de Cincinnati al caer ante el estadounidense Ben Shelton por 7-6 (7/3) y 6-3 en una hora y 49 minutos. El partido de la tercera ronda estuvo marcado por la lluvia de principio a fin. El encuentro se tenía que haber jugado el martes por la noche, pero una tormenta impidió que Bautista y Shelton pudieran saltar a la pista. Tampoco hoy escaparon del agua, ya que tras casi una hora de partido con 7-6 (7/3) y 1-2 tuvieron que irse al vestuario durante casi tres horas por la lluvia. Finalmente, Shelton, número 6 del mundo y campeón la semana pasada en el Masters 1.000 de Toronto, se impuso a Bautista para prolongar su gran gira norteamericana sobre pista dura (llegó a semifinales del ATP 500 de Washington). Shelton se medirá en octavos con el checo Jiri Lehecka. La derrota de Bautista deja a Carlos Alcaraz como último representante masculino de España en Cincinnati.
Sinner ya suma 24 victorias seguidas en pista dura y está en cuartos de Cincinnati
Jannik Sinner, número uno del mundo, se clasificó para los cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati sin sobresaltos ante el francés Adrian Mannarino. El italiano se impuso por 6-4 y 7-6 (7/4) en una hora y 48 minutos. Lo más destacado del encuentro fue el parón de casi tres horas por la lluvia en Cincinnati que interrumpió el duelo cuando se había jugado algo más de una hora y con 6-4 y 1-2. Ese imprevisto no cambió el guion de Sinner, quien no ha perdido un set en lo que va de torneo (6-1 y 6-1 al colombiano Daniel Galán y 6-2 y 7-6 (8/6) al canadiense Gabriel Diallo). El de San Cándido se enfrentará en cuartos con el vencedor del duelo entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (28) y el francés Benjamin Bonzi (63). Sinner acumula 24 victorias seguidas en pista dura.
Alcaraz saltará a la central después del Sabalenka - Bouzas
¿Cuándo comenzará el partido de octavos de Alcaraz? Pues lo hará en cuanto concluya el encuentro entre Sabalenkay Bouzas del cuadro femenino. De momento no pintan bien las cosas para la gallega que ha cedido el primer set por 6-1. La número uno del mundo de momento está siendo demasiado para la octavofinalista en Wimbledon.
Bienvenidos a los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati: Alcaraz - Nardi
¡Muy buenas madrugadas! De las Perseidas a los octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati. Alcaraz se mide al italiano Luca Nardi en busca de los cuartos de final del torneo previo al US Open. Este año ya se midieron en la tercera ronda de Doha y se impuso el español en tres sets: 6-1, 4-6 y 6-3. El ganador se medirá al vencedor del Comesaña - Rublev.
