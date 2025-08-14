Alcaraz - Nardi, en directo: siga en vivo el partido de octavos del Masters 1.000 de Cincinnati

Alcaraz nunca ha perdido un partido de la ATP ante jugadores de menor edad que él. Tras derrotar al serbio Hamad Medjedovic, Carlitos firma un 10 de 10 en triunfos contra tenistas nacidos después que él. Alcaraz ganó dos veces al chino Juncheng Shang, ahora de 20 años, y también en dos ocasiones superó al francés Arthur Fils, de 21. Un partido superó al estonio Mark Lajal, de 22 -es siete días más joven que Carlos-; al francés Giovanni Mphetshi Perricard, de 22 -dos meses y tres días menor que el murciano-; al italiano Luca Nardi, de 22 -nació tres meses y un día después que Alcaraz-; al estadounidense Ethan Quinn, de 21; al británico Oliver Tarvet, de 21 y al propio Medjedovic. El choque más avanzado frente a alguno de esos rivales se dio en las semifinales del último ATP 500 de Barcelona con Fils al otro lado de la red. Se saldó con un 6-2 y 6-4 para el español, que en ese mismo torneo debutó ganando a Quinn por 6-2 y 7-6 (8/6). El balance en cuanto a sets en esos partidos es de 23-2 favorable al español.