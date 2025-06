Lorenzo de' Medici: «¿El rey Juan Carlos?... Nobody is perfect»

Miguel Ángel, da Vinci, Botticelli, Florencia... ¿Cómo sería el mundo si no existiera el arte que se fraguó en la época dorada del Renacimiento? «Seguramente más feo. Mi familia ha trabajado por la belleza, dejando de lado las guerras», confiesa Lorenzo de’ Medici hablando para LA RAZÓN. Él es el último heredero de la saga de mecenas y autor del libro «Los Medici. Mi familia» (Editorial Ariel), con el que pretende «descubrir al público los personajes de mi familia, su historia, cubriendo casi mil años”.

¿Cómo definiría la filosofía de vida que ha tenido su familia?

Eran personas cultas con una gran curiosidad por todo: la ciencia, la banca, el arte. Ayudaban a que un artesano se convirtiera en artista. Elegían a jóvenes, como Miguel Ángel, para estudiar en una escuela que ellos financiaban. Así le dieron la oportunidad de ser el artista que fue. Hoy se llama mecenazgo, pero era una filosofía.

Lorenzo de' Medici es autor de "Medici. Mi familia" Marisa Cardoso Marisa Cardoso

¿Cuándo empezó a ser consciente de la importancia que tiene en todo el mundo su familia?

A partir de los 10 años. La gente me trataba diferente. En la escuela, a mis compañeros les llamaban por su nombre. A mí, Señor de’ Medici. Usé el nombre de mi madre porque me daba vergüenza.

¿De todo lo que ha hecho su familia por el mundo del arte, qué es lo que más le admira?

Probablemente la cúpula del Duomo de Florencia. Construyeron el Duomo sin calcular. La cúpula era enorme. No sabían cómo cerrarla. Cosimo de Medici consultó a Brunelleschi para hallar la solución y financió esta obra maestra.

¿Qué suele esperar la gente de usted cuando descubren que se apellida Medici?

No sé si un príncipe sobre un caballo blanco (ríe). Cuando la gente sabe quién soy, cambian de actitud. Son muy amables.

Parece inconcebible que un Medici no ame el arte, no sea políglota, no vista bien, etc.

Todo lo que dices lo tengo (ríe). Pero la gente también espera un comportamiento que no sea vulgar. Eso depende de la educación que hayas recibido. La mía fue tan rígida que la llegué a odiar. Pero hoy, si tuviera hijos, creo que les daría la misma. Hoy los padres son muy permisivos.

Portada de "Los Medici. Mi familia" Editorial Ariel Editorial Ariel

¿También esperan que sea monárquico?

Sí. Sin embargo, sin ser antimonárquico, no veo que la monarquía sea algo muy democrático. La veo desactualizada.

En el libro cuenta su buena relación con Don Juan Carlos. ¿Cómo fue su primer encuentro con él?

Hace muchísimos años, en Lausanne. Lo volví a ver en los años 80, cuando ya era rey. Para mí siempre ha sido un señor y España le debe mucho. No hay que olvidarlo. Ahora es muy criticado, pero... Nobody is perfect. No me atrevería a criticarlo.

Tres papas en su familia... También se podría esperar de usted que sea religioso.

Sin embargo, mi padre odiaba a los curas. En el día de mi primera comunión, no entró en la iglesia. Tal era su odio. En una familia que ha tenido cuatro papas, tres verdaderos y uno falso, es extraño.

Muchos pensarán que vive usted de las rentas.

Parcialmente. Mi abuelo me dejó bien cubierto. Pero yo trabajo, escribo libros y gano dinero de otras formas. No soy millonario.

Es llamativo...

Muchas generaciones de mi familia han vivido sin trabajar, incluido mi padre.

¿Qué pasó tras su padre?

Se gastó lo que quedaba. Bien por él. Así es la vida. Nos ha obligado a trabajar. Pero estoy bien.

¿Se dedica al mecenazgo?

No. Lo he intentado, pero es complicado tener una fundación.

Lorenzo de' Medici acerca al lector 1.000 años de la historia de su familia Marisa Cardoso Marisa Cardoso

¿Da vértigo pensar que con usted se extingue la saga?

Se extingue mi rama, porque ha habido varias ramas de la familia. Es una pena. Es el destino. Ni mi hermano ni yo hemos tenido hijos. Pero la gente se seguirá acordando de nosotros gracias a todo lo que hay en los museos.

Catalina de Francia, la maltratada

Una de las figuras más injustamente tratadas de la familia de Lorenzo de’ Medici por la historia es Catalina de Francia, quien fue reina y a la que dedica unas páginas en su libro «Los Medici. Mi familia». Asegura que de ella «se ha hablado pestes, pero, en realidad, no era tan mala como la han pintado. En los últimos 50 años se han descubierto nuevas cartas de ella que demuestran que fue una gran reina, probablemente la mejor que tuvo Francia. Pero la maldad tiene morbo. Ahora, por ejemplo, han hecho una película de la reina serpiente, como la llamaban, y de nuevo se la muestran malvada. la gente debería informarse un poco más».