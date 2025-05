Melody recomienda leer la Biblia: "Me ayudó a entender la importancia de los valores"

Es una de las mujeres más buscadas en España desde la semana pasada. La impecable actuación de Melody en la final de Eurovisión no convenció al público europeo y la artista quedó relegada al puesto 24 de 26, cosechando poco más de 35 puntos. Aunque el público español está acostumbrado al perenne rechazo de sus vecinos, la mala posición de la cantante casi provoca en esta ocasión un conflicto diplomático. Radiotelevisión Española ya ha exigido a la UER que se revise el sistema de televoto y cómo pueden afectar los conflictos bélicos al resultado, mientras que otros culpan al Gobierno por su expresa condena a la participación del Estado de Israel en el festival.

¿Y dónde está Melody en medio de este berenjenal? Pues ha pasado unos días en su casa de las Lagunas de Mijas, en Málaga, al calor de su familia, su pareja y su hijo. La cantante ha quitado hierro a una polémica que ella dice no entender y sobre la que arrojará algo de luz este lunes en una rueda de Prensa. Mientras, continúa disfrutando de los suyos y de un necesario tiempo libre que no ha tenido desde hace algo más de un mes, cuando comenzó los preparativos de su actuación.

Se refugia en sus seres queridos, en la música y, como otros tantos, en la lectura. Aunque reconoce a LA RAZÓN que le cuesta elegir un título concreto, Melody confirma que durante los últimos meses se ha decantado más por la introspección que por la ficción. «Últimamente estoy leyendo más de cosas de psicología y esas historias. Yo recomendaría un libro así, de medicina o que hable de cómo cuidarnos internamente, sobre nuestras emociones y de las energías, que vivimos muy acelerados. Todo eso me encanta», desliza con su salero habitual.

Melody en la Gran Final de Eurovisión Gtres

Tan divina como diva, Melody señala que abraza la fe y que también encuentra consuelo entre las páginas de las Sagradas Escrituras: «Pero vamos, que lo mismo me estoy leyendo un libro de estos que me paso a la Biblia, que también me ayuda mucho». Destaca de ella que «es muy profunda» y que «lanza muy buenos mensajes». Advierte que «no me la he leído entera, pero varias partes sí», y celebra lo mucho que le sirve «en estos tiempos tan difíciles para entender que los valores hacen que uno se sostenga mucho mejor».