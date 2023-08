Marta Nieto y Tamar Novas: días del futuro pasado

Quizá tenga que ver con cuestiones mercadotécnicas, pero lo cierto es que en las últimas dos décadas el concepto mismo del"cine familiar" se ha ido vaciando de contenido hasta hacerse poroso. Admite la última comedia zafia con niños en el reparto y el cine de animación, lo mejor de nuestra cantera digital y guiones exportados de Italia y Francia rebozados en lo cañí. Por ello, y por lo bien que funciona su fórmula á-la-Amblin (mítica productora fundada por Steven Spielberg, Kathleen Kennedy y Frank Marshall) sorprende gratamente la existencia de una película como "¡Salta!", que llega a los cines el 1 de septiembre.

Dirigida por Olga Osorio, y protagonizada por Tamar Novas y Marta Nieto, además de por un solvente Mário Santos como motor de la trama, la película nos propone viajar en el tiempo: primero a 1989, donde una pareja de hermanos tiene que lidiar con la desaparición de su madre; y luego a 2022, a donde llega uno de ellos buscándola para encontrarse con su hermano, convertido ahora en científico taciturno fruto del abandono. Y es con Novas, aquí fuera del registro al que estamos acostumbrados, y con Nieto, en la enésima parada de un tour-de-force que la ha llevado esta semana a estrenar tres películas en nuestro país y otra en Francia, con quien se sienta LA RAZÓN. Para hablar de la película, del estado actual de ese esquivo cine familiar con el que a veces se nos llena la boca como apex predator de la taquilla, o de la apremiante huelga en Hollywood, dispuesta a trastocar todos los aspectos del séptimo arte como industria.

-¿Qué había en el guion para animaros a subir al proyecto?

-Marta Nieto: Yo quería hacer una peli que pudiera ir a ver con mi hijo. Y me gustó muchísimo cómo estaba escrita y qué contaba la película. Me gustó muchísimo la posibilidad de poder interpretar a una mujer que está bien. Que está bien con quién es y que le gusta su vida y aporta un poco de luz a la trama. Me hacía muchísima ilusión poder ir al cine con mi hijo y que se planteasen temas de los que luego me gustaría hablar con él.

-Tamar Novas: Yo también.

-M.N.: ¿Con tu hijo?

-T.N.: ¡Con mi hijo interior! Cuando leí el guion, me avivó muchas cosas. Es un tipo de película de esas que me hicieron amar el cine. El cine de Spielberg, “E.T.”, que para mí es fundacional. La veía, me emocionaba y quería hacerla. No tenía tan claro que apostasen por mí. Al ser una película con tintes de comedia, no sabía si optarían por mí. En cuanto lo leí, supe que tenía que ser para mí. En la prueba conecté muy bien con Olga (Osorio, la directora), entendí lo que quería contar. Y luego mucho trabajo pero también mucho juego. Muchas sorpresas agradables, con todo el equipo que había armado. Es una película de la que sentirse orgulloso como actor y como espectador. La quise hacer desde el minuto uno.

-Me hablabas de Spielberg, y los lo quería llevar a los dos a lo ambliniano (de Amblin, la productora). ¿Se ha vaciado un poco el concepto del cine familiar?

-M.N.: Yo creo que lo ha copado un poco Marvel, ¿no? Se reparte entre la ciencia de ficción de superhéroes y las películas de animación que también son para adultos. Tengo la sensación de que este lugar, este tipo de cine ochentero y de Spielberg es muy difícil de hacer. Ponerte a seguir su estela es muy peligroso, porque exige mucho talento, pero a Olga le sale bien. Esta película huele a eso de Spielberg, a lo tierno, lo emocional, pero también profundo si quieres hundir el pie. Tengo la sensación de que es difícil.

-T.N.: Yo es que he visto poquísimo de Marvel. No soy anti-superhéroes, pero es verdad que no he visto casi nada. A mí el cine que me gusta, el de Amblin, me conecta con mi amor por el cine. También pasa porque las etiquetas son muy valiosas. Como la del “cine español”, que unos la usan para atacarlo y otros, como nosotros, para defenderlos. Cuando capitalizas una etiqueta y la haces tuya… es muy peligroso. ¿El cine familiar qué es? Hay muchos tipos de familia. Yo entiendo este cine encajado en una película como esta, que pueden ver hijos, padres y que, además, construye una forma de ver el mundo a través de metáforas. Hace más rica la experiencia, porque como espectador te pasan cosas. Quizá relacionadas con lo más puro o lo inocente, pero también con las cosas de cocción lenta. Y Olga las ha metido todas muy bien en el guion. Esta película habla de muchas cosa con un equilibrio más delicado.

-Si pudierais volver al pasado como en la película, ¿qué le diríais a vuestro propio niño de finales de los ochenta y principios de los noventa?

-M.N.: Le daría un abrazo. Le diría que la quiero mucho y que todo va a estar bien.

-T.N.: No quiero hacer spoiler, pero hay un momento que anclaba la película y me dio más ganas de hacerla. Quiero hacer esta película. Ese encuentro, que se produce físicamente. Tiene que ver con eso, reforzar lo amoroso desde un punto de vista encarnado. Esta película me permitía eso como actor, vivir esa experiencia. El decirme que va a ir todo bien.

-M.N.: ¡Confía en ti!

-¿Le hubieras avisado, Marta, de la semana concreta esta de 2023 en la que estás en mil sitios a la vez? (La actriz estrena "La manzana de oro" y "¡Salta!" esta semana, y "Verano en rojo", la que viene. Además, ultima su primer largometraje como directora)

-M.N.: ¡Sí! Como he estado tan ocupada, no he sido muy consciente de esta semana. Y ahora que lo pienso, igual tenía que haber… Mañana voy a terapia otra vez, así que todo bien.

-¿Qué tal va la parte de la dirección?

-M.N.: Empiezo a montar la semana que viene. He estado un tiempo desapegándome del material, porque estaba muy dentro de toda la historia, con un nivel de implicación que creía que no me iba a dejar tener mucha perspectiva. Me he desapegado y entonces la semana que viene empiezo a montar. A ver qué me encuentro.

Tamar Novas da vida al hermano del protagonista, en el presente al que viaja en "¡Salta!" A CONTRACORRIENTE / VACA FILMS

-¿Creéis que la huelga en Hollywood puede revalorizar los trabajos del cine, servir como un faro a otras industrias alrededor del mundo?

-M.N.: Sí. En Occidente siempre lo ha sido. Hollywood tiene muchas cosas que se pueden mejorar pero otras tantas que han abierto brecha. Y lo que piden tiene mucho sentido. Es muy curioso que no lo estemos ni planteando. También porque no tenemos un sindicato tan fuerte, no tenemos tantos guionistas y tenemos otro tipo de industria. Lo que piden y de lo que hablan es algo que nos interpela absolutamente. A la que te pones a leer la letra pequeña… Nosotros también queremos eso.

-T.N.: Entiendo que la realidad, la industria allí es muy distinta a la que tenemos aquí. Pero me he tomado el tiempo para leer las reivindicaciones y tiene todo el sentido. De hecho, asusta que no se haga nada para impedir lo que está pasando. Hay cosas que son ciencia ficción chunga. Y dices, ¿pero esto está pasando? Me tranquiliza que haya un sindicato tan fuerte, que esté apostando por ello y que junte a tanta gente. Inevitablemente, me costaba… no empatizar, si no conectar, porque las realidades son muy distintas. Es como si nos quedasen unos años para entender la magnitud de todo ello, porque aquí la industria no es tan potente. Si algo está pasando ahora mismo es que todo nos afecta a todos, sobre todo en cuestión de derechos laborales.

-M.N.: Es que van unos años por delante. Entonces yo creo que llegará. Espero que sea más pronto que tarde.