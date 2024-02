Matías Recalt: "Estuve a nada de no hacer "La sociedad de la nieve" por el fallecimiento de mi padre"

Con apenas quince años, Matías Recalt, oriundo de la localidad bonaerense de Maschwitz, destinaba gran parte de su tiempo extraescolar a algo que en Argentina trasciende el sentido de lo puramente deportivo para acercarse a la simbología de la devoción religiosa: el fútbol. Al sentir que ni los estudios ni la pelota terminaban de ser lo suyo, pasó por un lógico periodo de transición lleno de dudas y búsquedas hasta que, empujado por su madre, se apuntó a clases de teatro y después de la primera toma de contacto, descubrió que eso podía ser lo suyo. Después vinieron los castings, las obras, una serie para Netflix sobre el jugador Carlos Tévez, un primer largometraje dirigido Fernando Zuber, "Ciegos", más obras de teatro, más series y de repente llega la mano demiúrgica de Bayona y "La sociedad de la nieve". Ahora está nominado al Goya a mejor actor revelación por su solvente interpretación de uno de los 16 supervivientes del accidente aéreo de los Andes, Roberto Canessa, y mañana tiene bastantes posibilidades de subirse al escenario para recoger el cabezón. La vida parece ir casi tan rápido como sus sueños. Charlamos con Recalt, mate en mano, para comprobar la velocidad de ambos.

¿Has tenido tiempo de aterrizar emocionalmente del viaje que está suponiendo «La sociedad de la nieve»?

La verdad que creo que lo vengo llevando bastante bien porque hay que separar dos cosas: por un lado están las redes y por otro está la vida real, salir a la calle, hacer lo de siempre. Quizás en ese cotidiano recibo bastante reconocimiento por parte de gente de todas las edades, eso es lo loco para mí, pero en redes es verdad que el impacto fue y sigue siendo muy fuerte. Ha sido un boom internacional sin duda pero lo estoy llevando bastante bien, estoy contento, con muchas ganas de los Goya, que me los imagino como un lugar lleno de gente guapa. Igual ya no falta nada así que estoy tratando de disfrutar la previa porque después todo lo bueno pasa volando.

Generacionalmente entiendo que el impacto social que tuvo el accidente de los Andes en su momento y concretamente en Argentina (siempre enfrentada a Uruguay históricamente) te pillaba bastante lejos, ¿pero qué conocías de aquello antes de embarcarte en el proyecto?

Como vos decís, tenemos una historia interesante con los uruguayos, estamos al lado, yo he ido mil veces a vacacionar allí. Digo, en Uruguay la cultura ríoplatense está muy presente y en ese sentido la de los Andes era una historia que me contaron cuando era chico, pero en verdad no sabía mucho más que el título principal de «los uruguayos que se cayeron en los Andes». Había visto algún documental y poquito más. Y casualmente un año antes del casting de la película, no me preguntes por qué decidí ver la película «Viven», me dio intriga. Al tiempo me llega justo el casting para hacer de Canessa. Estaba viviendo entonces en la casa de mi profesor de teatro y él tenía dos libros, uno era el de Carlitos Páez –otro de los supervivientes– y el otro era «Tenía que sobrevivir», del propio Canessa. Fue muy fuerte, por no son libros que una persona promedio suela tener acá, es más común que tengan «La sociedad de la nieve» o «Viven» y casualmente tenía el de este hombre al que iba a tener que interpretar poco después.

¿Hasta qué punto crees que la religión condicionó, alteró o influyó en la supervivencia de estos 16 héroes corrientes?

Mirá por palabras de ellos, te diría que en un cien por cien. Creo que en la montaña cambió la idea del dios. Porque era un dios quizás más permisivo, un dios alejado del pecado (con respecto a lo que tuvieron que hacer con los cuerpos de los compañeros), del castigo. La fe, la esperanza, la necesidad de entender que hay un ser superior que va a estar ahí acompañandoté estuvieron muy presentes a la hora de intentar sobrevivir.

He leído que viviste tu particular tragedia personal tres meses antes de empezar el rodaje. ¿Cómo conseguiste incorporar la pérdida, el duelo o el dolor al ejercicio interpretativo?

Fue muy complicado. Mi padre fallece tres meses antes de que viajemos a España y estuve te diría a nada de no hacer la película. Casi no la hago, porque no estaba emocionalmente preparado, con la energía necesaria, no podía priorizar un trabajo antes que la emoción. Yo tenía que hacer un duelo y despues de dos meses hablando mucho con mi entorno, decidí seguir adelante con ello. Para yo poder hacer la película tuve que ponerme un escudo con el que conseguí afrontar un viaje largo, un trabajo agotador y todo lo que implicaba el rodaje. Cuando terminamos la película, durante bastante tiempo, pensé que mi papel estaba fatal, que no había dejado que las emociones entraran en mí por mi circunstancia previa pero entonces Canessa, que quedó muy contento con la interpretación, me dijo: «yo en la montaña nunca me quebré». Si él se debilitaba, perdía. Y lo mismo me pasaba a mí.