Muere el popular actor portugués Luís Alberto

El actor portugués Luís Alberto, conocido en su país por sus innumerables papeles en el teatro, la televisión y el cine, falleció anoche a los 91 años, informó este viernes la Casa del Artista en sus redes sociales. En un comunicado, la institución hizo un recorrido por su amplia trayectoria que le llevó a participar en teatro en proyectos importantes como "Desperta e Canta", "Todos Eram Meus Filhos", "O Tempo e a Ira" y "O render dos Heróis".

Fue parte de varias compañías famosas como Teatro Estúdio de Lisboa, Os Bonecreiros o la Compañia de Teatro de Almada y en 1975 fundó, junto con Fernando Gusmão y Augusto Sobral, el Teatro da Proposta.

Se hizo popular por su presencia en televisión en series conocidas como "Histórias Simples da Gente Cá do Meu Bairro" (1961), "Zé Gato" (1979), "Retalhos da Vida de um Médico" (1980), "Tragédia da Rua das Flores" (1983), "Alentejo Sem Leio" (1991), "Sozinhos em Casa" (1993), "Sim, Sr. Ministroo" (1996), "Jardins Proibidos" (2000, 2014), "A Minha Sogra É uma Bruxa" (2002) o "Inspector Max" (2004).

Sus últimos trabajos televisivos fueron en 2019, "Teorias da Conspiração" y en 2022 "Sangue Oculto". También tuvo papeles en películas como "Dom Roberto" (1962), "A Santa Aliança" (1978), "A Fuga" (1978) o "A Bomba" (2002).