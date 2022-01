“Aloha from Hawaii”, o cuando Elvis Presley hizo historia

Elvis Aaron Presley es un icono y leyenda mundial por bastantes razones. Por su voz, su ritmo, sus caderas, su flequillo, por ser el indiscutible Rey del Rock and Roll. Pero también por hacer historia y llevar su música a todos aquellos seguidores que nunca pensaron ver una actuación suya en directo. Se trata de un concierto que el gran Presley ofreció un día como hoy de 1973 en Honolulu (Hawaii), y que si bien contó con espectadores presenciales, también los tuvo vía telemática. El show se transmitió a través de un satélite en Asia y Oceanía por primera vez en la historia. En cuanto a Europa, la retransmisión sería en diferido, poco después de que terminase el espectáculo.

De esta manera, el artista concedía la primera oportunidad jamás conocida de que sus seguidores de esa parte del planeta pudieran disfrutar de su música. Un hito musical que nació tras un espectáculo de Presley en el Madison Square Garden de Nueva York. Su representante, Tom Park, anticipó que “Elvis quería complacer a sus fanáticos de alrededor del mundo”, de manera que, inspirado en la visita del presidente Nixon a China, organizó lo que sería la actuación de Presley en Hawaii y la transmisión vía satélite. “¡Una hora de Elvis en directo!”, se leía en el cartel que promocionaba la actuación, “OTC -la empresa de comunicación de Australia- significa que podrás ver a Elvis en ‘Aloha from Hawaii’ a las 21:30 del domingo, en el Canal 9, en Sydney y Melbourne. Directo vía satélite”.

Cartel de la cadena australiana promocionando el concierto de Elvis Presley FOTO: archivo

El 12 de enero de aquel año tendría lugar el ensayo, un show de prueba que también contó con público. El día siguiente fue declarado “El día de Elvis Presley” por parte de Frank Fasi, el entonces alcalde de Honolulu, a modo de elogio y agradecimiento al artista. Y, hace hoy 48 años se celebró el concierto. Si bien en el lugar del concierto, el Honolulu International Center, se reunieron nada menos que 6.000 personas, de manera telemática y en países como Japón, Corea del Sur, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda se llegó a millones de espectadores, que disfrutaban de la retransmisión en su “prime time” televisivo.

Si bien se produjeron inevitables fallos técnicos, finalmente el concierto se llevó a cabo de manera completa, dejando una música y actuación para el recuerdo. De hecho, ya no solo hizo historia por realizar esta retransmisión vía satélite, sino también por ser considerado como el espectáculo de una sola persona más visto en la historia de la música.

Cantó total de 22 temas Presley, entre los que destacan sus clásicos “Hound dog”, “Blue suede shoes” y “Love me”, así como las baladas “You gave me a mountain”, “My way”, “I can’t stop loving you” o “I’ll remember you”. Más tarde, estas interpretaciones fueron editadas en un álbum bajo el nombre “Aloha from Hawaii via satelite”, en el que el artista volvió a demostrar y a remarcar su título como el inigualable Rey del Rock and Roll.