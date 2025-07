La crítica musical se rinde ante Oasis: "Parecía más probable resucitar a John Lennon y George Harrison"

El ansiado regreso de Oasis a los escenarios tras 16 años de silencio musical ha sido aclamado por la prensa y la crítica en el Reino Unido tras su concierto de inicio de gira en la noche del viernes en el Principality Stadium de Cardiff, capital de Gales. "Oasis se sacudió el polvo y despejó las dudas al iniciar su gira de reunión en Cardiff. Tras un descanso de 16 años, la banda subió al escenario con un sonido renovado y lleno de energía, lanzándose con fuerza a clásicos como 'Cigarettes and Alcohol', 'Live Forever' y 'Slide Away', mientras 70.000 fans se abrazaban entre sí y derramaban cerveza por todas partes". Así abre su crónica del concierto Mark Savage, el corresponsal musical de la BBC, que no ahorra elogios para el reencuentro de los hermanos Gallagher sobre el escenario.

Poco antes de las 20:15 hora británica (19:15 GMT), el estadio se puso en pie y enloqueció al ver salir a Noel, vestido de camisa vaquera, y unos pasos más atrás, a su hermano Liam, con una chaqueta con capucha. El diario "The Guardian", que puntúa con su máximo de cinco estrellas el espectáculo, lo considera "un descarado viaje de regreso a los 90 con las canciones más ruidosas y grandiosas del Britpop".

Misma puntuación le otorgan los críticos del "The Telegraph", que vio la velada "mágica, agotadora e inspiradora", y del "The Times", para quien el concierto demostró que "incluso canciones malas pueden terminar sonando bien". Incluso la crítica especializada se suma al arrebato colectivo despertado por los hermanos Gallagher en Gales, y que los llevará a cuatro continentes en los próximos meses.

Para el crítico de la influyente publicación "NME", "sacar de la tumba y resucitar a John Lennon y George Harrison parecía una reunión más probable" que la de Liam y Noel, pese a lo cual ambos obraron la alquimia de conseguir que "todo lo que podría esperarse de Oasis en 2025: se ven 'cool', suenan de maravilla y quieren estar ahí".