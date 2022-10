Cinco canciones para recordar siempre a Jerry Lee Lewis

Fue uno de los primeros apóstoles del rock. Alguien que tomó la tradición y la transformó gracias a una salvaje actitud y estilo tocando el piano. Jerry Lee Lewis, fallecido a los 87 años en Memphis (Estados Unidos) fue el profeta de un estilo y de un modo de vida lleno de excesos y pecados pero también de permanente búsqueda de redención. Junto a Elvis Presley, Johnny Cash y Chuck Berry, fue una de las leyendas que forjaron el rock primigenio. Estas son algunas canciones para recordarle para siempre.

-”Great Balls of Fire” (1957)

Es imposible no empezar por este tema que le hizo inmortal. Y eso que, la canción, compuesta por Otis Blackwell y Jack Hammer, no satisfacía a Lewis, que encontraba la letra blasfema y pecaminosa. Sam Phillips, el mítico dueño de Sun Records, tuvo que convencerle de que la grabase en 1957, consiguiendo su mayor éxito en la carrera del pianista. Líneas como “let me love you like a lover should...” (”déjame quererte como debería un amante”) que encontró inapropiado. La entonación sureña y típicamente “hillbilly” se combina con un ritmo “boogie woogie” al piano que la hacen inolvidable.

-”Whole Lot a Shaking Going On” (1957)

-Este fue el primer éxito del joven Jerry Lee y en el vídeo de debajo puede escucharse su presentación en The Steve Allen Show en televisión en 1957. Digno de escucharse, el joven músico se presenta con una actuación llena de energía ante un país perplejo por el nuevo lenguaje del rock & roll. En la emisión ya puede verse el estilo incontenible y los movimientos de Lewis incluso sentado en la banqueta del piano. El abecedario del rock primigenio está aquí.

-”Chantilly Lace” (1972)

-Esta es otra de las célebres versiones de Jerry Lee Lewis, que llevaba a otro nivel las canciones de otros. ésta fue grabada originalmente por Jiles Perry ‘The Big Bopper’ Richardson (1958) y la interpretación de debajo aparece enlazada con su clásico “Whole Lot a Shaking Going On” en una actuación en la que puede apreciarse cómo la rabia juvenil dio paso a una madurez rebosante de actitud.

-”Middle Age Crazy” (1977)

-En la fase más oscura de su vida, Jerry Lee se presentó como un “crooner” melancólico y herido. Su vida le estaba pasando muchas facturas de salud y de estabilidad emocional y e cierto que las desgraciadas muertes de sus padres y de su hijo mayor, combinado con el consumo de anfetaminas, le estaba minando. Tenía cuarenta años, aunque aparentaba más y canta esta canción triste sobre un hombre de esa misma edad que “esta noche tiene veinte años. No busques las canas en su pelo, Porque no las tiene...”

-”I’m On Fire” (1964)

-Esto suena a juventud recién inventada. El rock & roll y la adolescencia se inventaron a la vez y Jerry Lee peinaba unos tirabuzones maravillosos. Vean al público, con tupé, chaqueta de cuero y energía como para abastecer una ciudad.

-”Breathless” (1957)

-Escuchen a los gritos de las fans cuando Jerry Lee baila con el piano. Era una gran estrella y su apellido era rock & Roll.