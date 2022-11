Muere el músico Wilko Johnson líder de Dr. Feelgood, tras años luchando contra el cáncer

El guitarrista de Dr. Feelgood Wilko Johnson ha fallecido a los 75 años tras varios años luchando contra el cáncer. El que fuera leyenda de la banda del grupo de pub rock Dr. Feelgood llevaba desde 2013 recibiendo tratamiento contra un cáncer de páncreas del que logró sobreponerse y grabar una película sobre su vida y un disco testamental.

«Este es el anuncio que nunca quisimos hacer, y lo hacemos con gran pesar en el corazón: Wilko Johnson ha muerto. Falleció en su casa el lunes 21 de noviembre. Gracias por respetar la privacidad de la familia en este momento tan triste. DEP Wilko Johnson», escribían sus representantes en sus perfiles de redes sociales.

Con Dr. Feelgood grabó tres discos de estudio “Down by the Jetty” (1975), “Malpractice” (1975) y “Sneakin’ Suspicion” (1977) pero fue un álbum grabado en directo el que dio fama a la banda: “Stupidity” (1976), que alcanzó el número uno Reino Unido y supuso su gran despegue de popularidad. Tras abandonar el grupo justo en el año de su mejor momento, formó un nuevo proyecto Solid Senders, que publicó un disco homónimo y pasó a formar parte de Ian Dury & The Blockheads. Durante los años ochenta y noventa, su carrera se forjó en solitario.

En 2013, le dieron diez meses de vida, quizá doce. Johnson, lejos de deprimirse, fue a Japón de viaje espiritual y preparó su adiós. Al poco le informaron de que su tumor puede ser operado. La historia la contó Julien Temple en el documental «The Ecstasy of Wilko Johnson». Recayó después y grabó junto a Roger Daltrey un disco de despedida: «Going Back Home» en 2019. Finalmente, el cáncer le ha vencido.