Así suena la inesperada colaboración entre India Martínez y Will Smith

El pasado 19 de agosto, India Martínez y Will Smith compartieron una imagen juntos, lo que hizo que se iniciaran los rumores: ¿estaban trabajando juntos, o simplemente disfrutando en compañía de unas vacaciones en Ibiza? Ahora se han despejado las dudas: los artistas han compartido en sus respectivas redes sociales un vídeo donde se observa a la artista española cantando, con Smith y su equipo escuchándola. "Nothing like the first time", ha escrito el actor, recibiendo un comentario de Martínez en el que traduce la misma idea: "Nada como la primera vez".

Fue durante un concierto de India Martínez en Starlite cuando Will Smith se quedó prendado de la icónica voz de la cordobesa, así como de la magia del flamenco. Fue entonces cuando surgiría la idea de una colaboración, que ahora parece ir materializándose con el citado vídeo. En esta pieza compartida en redes sociales, Smith también aparece rapeando, junto con uno de los DJs más famosos del mundo, Black Coffee.

No obstante, no han dado más detalles, de si la colaboración será compartida finalmente con sus seguidores, ni de si realmente la canción que hayan creado se ha titulado "Nothing like the first time". Lo que sí parece quedar evidente en dicho vídeo es la complicidad de ambos artistas, así como la profunda conexión que Smith está volviendo a tener con nuestro país y sus creadores.