India Martínez: «Me emocionó que Imanol Arias viniera a verme »

India Martínez atraviesa sin duda por su mejor momento profesional y personal. La andaluza ha comenzado recientemente con su gira veraniega, ya no solo por España, sino que por primera vez sale de nuestras fronteras para presentar su último trabajo. Además, ha debutado como actriz junto a Carlos Saura y ha verbalizado todo lo que ha supuesto este nuevo reto para ella. En lo personal, y a pesar de que asegura que ya ha disfrutado de sus vacaciones anticipadas al verano, la artista atraviesa su mejor momento junto con su pareja Ismael con el que no contraerá matrimonio pero vive sus horas más dulces. «Estoy a tope con la gira, con los ensayos y con mil cosas, y la verdad es que paso por casa dos minutos y con las mismas me vuelvo a ir. No me da la vida, pero bueno, estoy feliz», declara.

¿Qué tal está funcionando el disco? Lo ha basado en historias bastante profundas.

Tiene canciones hechas con relatos que yo he escrito en mi libro, autobiográfico y de poesía.

Este verano veremos a India Martínez por todos los pueblos y municipios de España.

Exactamente. Además, y por primera vez, saldremos fuera de nuestro país, y daremos el salto a Europa. Es una pasada, y como no paro de currar, no soy consciente de todo lo que voy alcanzando.

¿Hay novedades para esta gira 2023?

Sí, hemos dado un paso más a nivel producción y a nivel visual. Queremos seguir creciendo, pero siempre manteniendo mi esencia. Te puedes encontrar desde canciones más pop, flamencas, momentos acústicos o que me arranque a cantar a capella. Me dejo llevar mucho en los directos, y si me ven que no soy yo o que no estoy cómoda con lo que estoy haciendo, no transmito lo mismo, y yo soy muy sincera para eso.

¿No va a tener vacaciones este año?

No, en verano no. He estado de vacaciones hace unas semanas. Me fui con unos amigos y con Ismael, mi chico. Hemos estado quince días desconectados de todo, y encima me he quemado el culo (risas) de tanto tomar el sol, pero me han venido bien porque ahora todo lo que viene lo tengo que afrontar con fuerzas.

¿Es capaz de desconectar por completo?

Pues de todo, de todo, no me han dejado. Siempre hay alguno que otro dándome por el saco (risas) y que no me deja descansar, pero bueno...

¿Qué pasó con la boda y finalmente no boda que anunció? Generó bastante revuelo en redes sociales.

A mí es que me encanta jugar al despiste y publiqué el anillo, pero ese anillo me lo he podido regalar yo misma, No me lo ha tenido que regalar alguien. Cuando subí eso justo estaba grabando un videoclip y la gente ya asoció el anillo a la boda. ¿Por qué? Yo no soy de bodas, pero si algún día me tengo que casar, me caso.

El poder de las redes sociales

Calla, calla, que no veas la que se lío, porque la gente ya empezó a decirme que me compraban o me regalaban los complementos y el vestido. Menos mal que rectifiqué rápido, que sino ya tenía hasta el sitio y todo escogido (risas).

La cantante India Martínez posa durante el pase gráfico de la obra "Lorca por Saura", el último espectáculo teatral dirigido por Carlos Saura. Rodrigo Jiménez EFE

¿Cómo es Ismael, su pareja?

Pues menos tranquilo que yo por eso me activa y me gusta. De hecho es que mi tranquilidad a veces le pone nervioso pero los dos somos bastante tolerantes y nos entendemos bien.

¿Tuvo una infancia feliz?

Me crié en un barrio superhumilde de Córdoba, que se llama Las Palmeras. Tuve una infancia muy bonita dentro de las cuatro paredes de mi casa, aunque fuera la situación era muy complicada y había muchos casos de exclusión social. Fuera había bastante riesgo en muchos sentidos y me daba bastante miedo salir y pisar la calle e incluso, esa sensación de inseguridad la tenía en el mero hecho de ir al colegio. Había niñas que me amenazaban con pegarme y ya yo iba con miedo. Recuerdo una infancia de mucho correr para llegar pronto a casa. Con ese miedo metido en el cuerpo de ir corriendo y deprisa para mi hogar seguro. Son cosas y sensaciones que no son fáciles de olvidar.

Bueno, India, que además de su éxito musical, ahora ha debutado como actriz

Durante estos meses he debutado como actriz en una obra de teatro con Carlos Saura. Ha sido todo una locura porque de primeras no me atrevía porque nunca había hecho nada relacionado con el mundo de la interpretación y no sabía si iba a dar la talla. Me estuve preparando al lado de una «coach» muy potente porque necesitaba un curso intensivo para ese papel en concreto porque empezaba desde cero.

¿La veremos el día de mañana en una serie diaria?

Todo puede pasar. Nunca se sabe, pero tendría que ser algo compaginado con la música y complementar una cosa con la otra.

¿Ha recibido alguna crítica por su debut? Es todo un clásico.

La verdad es que me la he jugado, pero de momento ha sido al revés. Ha creado todo mucha sorpresa y han venido a verme actores de la talla de Imanol Arias, (que menos mal que no le vi porque me hubiese derretido), y me dijo que lo que veía en mí en el escenario era verdad y que la gente se había emocionado.

¿Cómo es India fuera de foco?

He sido una chica super tímida y bastante obsesionada con la música. Yo creo que incluso era una vía de escape. Con el tiempo me di cuenta de que era como una forma de comunicarme. Me daba vergüenza comunicarme con la gente, pero cantando no me pasaba.