Colectivos de izquierda piden la cancelación de conciertos de los israelíes Mayumaná y Noa

Varios colectivos y asociaciones han convocado manifestaciones en Málaga y Torrelavega (Cantabria) para pedir la cancelación de espectáculos de artistas israelíes, de Mayumaná y Noa, respectivamente, por estar "representando al estado genocida de Israel". En Málaga se trata de una decena de colectivos, entre ellos, Nación Andaluza y Málaga por Palestina, que achacan a Noa, que ha realizado llamamientos públicos para la paz, su educación "sionista" y a sus "vínculos", como cantante, con este proyecto político. Por su parte, en Torrelavega se ha convocado una manifestación contra el grupo de música y percusión.

"Aunque la compañía (Mayumaná) se define como grupo independiente y no se consideran embajadores de Israel, a efectos prácticos no dejan de serlo, como se pone de manifiesto al observar las publicaciones que hace el Ministerio de Exteriores de Israel y sus Embajadas", dicen estos colectivos. "El Gobierno israelí instrumentaliza la cultura como herramienta de propaganda de primer orden" y "destina grandes sumas de dinero para enviar por todo el mundo a sus representantes culturales", aseguran los convocantes de las protestas, que ven en la presencia de Mayumaná "parte de la cortina de humo que oculta los crímenes del Estado sionista de Israel y que le permite aparecer ante el resto del mundo como un país cualquiera, diverso, dinámico, democrático, divertido, amable, multicultural... mientras no deja de pisotear la legalidad internacional y el derecho a la vida de la población palestina".

"Esta compañía contribuye a borrar las huellas de Palestina", sostienen en el escrito dirigido al Ayuntamiento, al que piden que "no sea colaborador del lavado de imagen del Estado israelí y sus crímenes" y suspenda la actuación programada en el TMCE. Sin embargo, en el último Pleno la Corporación municipal aprobó una moción mediante la que el Ayuntamiento trasladaba su apoyo a la Mayumaná ante la "campaña de censura y cancelación que está sufriendo". La iniciativa, impulsada por Vox, salió adelante con los votos a favor de todos los grupos a excepción del rechazo de IU-Podemos y la abstención del PSOE, aunque la concejala de Cultura, la socialista Esther Vélez, aseguró que el espectáculo se mantendría. Entre los grupos que suscriben la petición contra Mayumaná están Anticapitalistas Cantabria, Asamblea Antifascista, Asamblea Feminista Abierta de Cantabria (AFAC), CNT-AIT Torrelavega, y el grupo municipal IU-Podemos, Izquierda Unida de Cantabria, Podemos Cantabria y otras formaciones de izquierda.

Por su parte, colectivos similares de Granada y Málaga han pedido la cancelación del concierto que Noa tiene previsto ofrecer en septiembre en Granada en el marco del ciclo "1001 músicas" y han trasladado su petición por escrito a CaixaBank y a Proexa como promotores del ciclo musical. En un comunicado, aseguran que la cantante "aboga por la solución de dos estados, algo que no quiere el pueblo palestino" porque ello "significaría reconocer la validez del sionismo: el derecho de asentarse en la tierra palestina y la validez de las matanzas que la FDI ha hecho en su nombre". A su juicio, los acuerdos de Oslo "no solo no supusieron la paz y el cese de la colonización por parte del régimen de Israel, sino que sirvió de base para institucionalizar su ocupación y la limpieza étnica del pueblo palestino".