Un cuarto de siglo largo sin Amalia Rodrigues, la reina del fado

La fadista portuguesa murió el 6 de octubre de 1999, a la edad de 79 años, en Lisboa

Amalia Rodrigues, la gran dama del fado, es una figura clave de este género
El 6 de octubre de 1999, hace 16 años, murió Amália Rodrigues, la reina del fado.

Amália Rodrigues fue una cantante y actriz portuguesa, considerada la máxima exponente del fado y una de las voces más emblemáticas de Portugal. Nació el 23 de julio de 1920 en Lisboa y desde joven mostró un talento extraordinario para el canto.

En la década de 1940 comenzó su carrera profesional y rápidamente conquistó al público con su voz profunda, emotiva y llena de 'saudade', ese sentimiento melancólico tan característico del alma lusa. Su fama traspasó fronteras, convirtiéndose en una embajadora internacional del fado y llevando la música portuguesa a escenarios de todo el mundo.

Grabó más de 170 discos y cantó en varios idiomas, entre ellos portugués, español, francés e italiano. También participó en películas y espectáculos teatrales. Su estilo refinado y su interpretación apasionada transformaron el fado, elevándolo de la tradición popular a un arte reconocido globalmente.

Amália Rodrigues falleció en Lisboa el 6 de octubre de 1999, y fue enterrada en el Panteón Nacional de Portugal, un honor reservado a las figuras más ilustres del país. Su legado perdura como símbolo de la identidad portuguesa y del poder emocional de la música.

