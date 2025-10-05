El cantante Robbie Williams cancela su concierto en Estambul por motivos de seguridad pública

Robbie Williams se vio obligado a cancelar su concierto programado en Estambul debido a una decisión de las autoridades municipales basada en intereses de seguridad pública. A través de un comunicado en Instagram, el artista se disculpó con sus seguidores, enfatizando que la protección de su audiencia es su prioridad máxima.

El espectáculo, que debía celebrarse en el recinto de Atakoy Marina, representaba la última función de su Britpop tour, una gira que tenía un significado especial por su conexión familiar con Turquía. El cantante explicó que la elección de Estambul como cierre del recorrido fue deliberada, buscando conectar con su público turco. Sin embargo, las autoridades locales determinaron la cancelación, una decisión que Williams describió como completamente fuera de su control.

La Britpop tour, que comenzó en Edinburgh en mayo, ha recorrido numerosos escenarios, con su presentación más reciente en Atenas. La gira estaba vinculada al lanzamiento de su decimotercer álbum de estudio, cuyo título coincide con el nombre del tour. Como consecuencia de estos acontecimientos, el lanzamiento discográfico sufrió modificaciones. Inicialmente programado para el 10 de octubre, el álbum Britpop ha sido aplazado hasta el 6 de febrero de 2026, según comunicaron a los compradores de preventa.

Recientemente, Williams ha sido abierto sobre su salud mental, revelando en el podcast I'm ADHD! No You're Not su diagnóstico de trastorno por déficit de atención (TDAH) y depresión. Además, describió su experiencia con lo que denominó Tourette's interno, caracterizado por pensamientos intrusivos. El artista reconoció su habilidad para enmascarar sus verdaderos sentimientos, admitiendo que aunque su imagen escénica proyecta confianza, en ocasiones experimenta terror ante las giras.

En su comunicación final sobre la cancelación, Robbie reiteró su pesar y agradeció el apoyo de sus seguidores, dejando claro que la suspensión del concierto fue una decisión institucional irrevocable, priorizando siempre la seguridad de su audiencia.