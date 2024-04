"Dark Matter": Pearl Jam saca nuevo álbum después de 4 años

Pearl Jam, banda grunge de los 90 conocida por canciones como "Alive" o "Even Flow", acaba de publicar este 19 de abril su nuevo disco "Dark Matter". Fue anunciado el pasado 13 de febrero y es el primer álbum que sacan desde "Gigaton" (2020).

"Dark Matter" consta de 11 temas inéditos que fueron grabados durante tres semanas en el año 2023 con "Monkeywrench Records" y "Republic Records".

El guitarrista de la banda, Mike McCready describió el disco antes de su lanzamiento, asegurando que sería "mucho más pesado (heavier) " de lo esperado. Durante un evento en enero, donde debutaron el álbum para algunos fans, Eddie Vedder, cantante de la banda desde sus inicios, declaró que es su mejor trabajo hasta la fecha.

El 13 de febrero de este año lo anunciaron y sacaron en plataformas la canción principal que tiene el nombre del álbum.

Para promocionar el disco, la banda hará una gira internacional este 2024. En Barcelona se podrán ver en dos fechas diferentes: los días 6 y 8 de julio. También irán a Madrid el 11 de julio acompañados de artistas como Måneskin, The Killers, Sum 41 o Greta Van Fleet en el "Mad Cool Festival".

Pearl Jamse formó en 1990 en Settle, Estados Unidos, bajo la influencia de bandas como Led Zeppelin, The Who o The Doors. Esto se debe a que su estilo grunge es menos pesado, recordando a estas bandas de los 70. Su cantante, Eddie Vedder, ha llegado a ser comparado con Jim Morrison (The Doors) por el crítico musical Jim DeRogatis. La revista "Rolling Stone" lo nombró el séptimo "mejor cantante" de todos los tiempos.

Durante toda su trayectoria musical han grabado doce álbumes de estudio, llegando a vender 70 millones de discos al rededor del mundo.