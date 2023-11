Pearl Jam celebra el 30 aniversario de “Vs.”, el disco que fue un grito contra todo

Nos situamos en el epicentro de la explosión del “grunge”. En 1991, el mundo entero giró el cuello hacia un lugar desconocido: el extremo noroeste de Estados Unidos alumbraba una generación de bandas con un estilo áspero, ruidoso, cargado de rabia y desconcierto. En aquel año, aparecía “Nevermind”, el inmortal trabajo de Nirvana y unos meses después “Ten”, el debut discográfico de Pearl Jam, dos formaciones de Seattle lideradas por dos personalidades fuertes. Tanto Kurt Cobain como Eddie Vedder representaban una nueva sensibilidad, dos intérpretes bestiales y una nueva manera de hacer las cosas. Nadie sabía cómo pero aquellos discos que hablaban de impulsos suicidas y destructivos, de desesperación e incomprensión, estaban a punto de vender millones de discos. Ninguno de los dos digirieron lo que estaba a punto de pasarles. El fin trágico de Kurt Cobain es historia, pero el éxito desmedido también daría un buen revolcón a Vedder.

De pronto, seattle se llenó de cazadores de talentos dispuestos a contratar cualquier grupo de la ciudad en busca de la siguiente gallina de los huevos de oro. La presión de las audiencias, de las corporaciones y la rotación intensiva de sus temas en la MTV empiezan a generar un conflicto interno en Vedder, que veía la música como un camino de expresión y de mensaje político, no como un producto de supermercado. La fama de ambos cantantes es inmensa y Vedder apenas puede con ella: la revista “Time” le coloca en su portada como “la voz de su generación”. La respuesta del cantante de Pearl Jam es dejar de dar entrevistas y negarse a que se hagan más vídeos de sus canciones. Da un paso atrás, pero no se esconde: se refugia para grabar nuevas canciones que plasmen su rabia y que dejen claro que no va a cambiar ni un ápice sus principios.

En 1993, toda esa ira quedará registrada en su segundo álbum, “Vs.”, cuyo 30 aniversario se acaba de celebrar con una edición especial del trabajo, un manifiesto, como advierte el título, antagonista contra el sistema. Y no era solo una forma de hablar, o de cantar, sino que apenas un año después comenzarán su cruzada contra el gigante de la venta de entradas Ticketmaster por considerar abusivas y perjudiciales para la música su política comercial, una batalla que sigue sin resolverse y que renunciaron a seguir librando, pero eso es otra historia. En aquel trabajo, Vedder volcó críticas al sistema policial y su brutalidad en Estados Unidos (“W. M. A.”), manifiestos feministas (“Dissident”) y todo tipo de mensajes políticos que estaban plasmados desde la portada con la oveja conbtra el redil. Por supuesto, los mensajes estaban acompañados de melodías instantáneas y una interpretación descomunal de Vedder. Y, como es natural, había momentos para los medios tiempos y la calma, canciones íntimas que daban una tregua al oyente.

Portada de "Vs.", el segundo disco de Pearl Jam Sony Music

A pesar de intentar evitarlo, Vedder sucumbió a cierto mesianismo (que de alguna manera tenía ya en su personalidad) con toda probabilidad favorecido por el tremendo éxito de ventas que logró el álbum a pesar de negarse a promocionarlo. El disco batió récords al despachar más de 950.000 copias durante sus primeros cinco días en las tiendas y mantuvo el récord de "mayor número de álbumes vendidos en la primera semana" durante los cinco años siguientes. Logró varios discos de platino y estableció el récord de ventas de vinilos en la primera semana para los 20 años siguientes.

Durante aqeullos meses se siguió hablando de la rivalidad con Nirvana porque apenas un par de semanas después apareció el segundo trabajo de los de Cobain. “In Utero”, que, sin embargo, funcionó peor comercialmente. La relación personal entre ambos mesías del grunge nunca fue muy intensa. Vedder idolatraba a Cobain, pero este pensaba que Pearl Jam eran oportunistas y vendidos a lo comercial. Como aclaró el propio Cobain, no se trataba de un desprecio hacia Vedder, sino al estilo de la banda que, de repente, “se habían puesto camisas de franela”. Sea como fuere, ambos músicos terminaron reconciliándose antes de que, en 1994, Cobain se quitara la vida. Y el “grunge” empezó a despertar de su sueño.