Ed Sheeran, normal no es corriente

El músico se puso la camiseta de la selección y sacó una bandera española en su concierto en el Wanda.

El británico calcó el repertorio de la gira con «Dive», «Bloodstream» y a continuación su nuevo hit, «I don’t Care», que ha lanzado junto a Justin Bieber. Durante todo el concierto, la desnudez musical de su repertorio resultaba inaudita, como en «Tenerife sea» o «Kiss Me», como si los tiempos del cantautor nunca hubieran pasado de moda. Un tipo cantando canciones de amor con guitarra que llena un estadio de fútbol, quién nos lo iba a decir en 2019. Pero es tan real como Maluma y Beyoncé. «Galway Girl» es uno de esos ejemplos de melodía simple y pegadiza con letra más recitada que cantada que enloquece al personal.

Pues eso es Ed Sheeran, ni más ni menos. Un tipo normal que hace buenas canciones normales y eso debe ser reconfortante. No hubo fuegos artificiales, ni confeti; no hubo una tirolina que lo llevase a otro lugar ni una pasarela que le llevase al centro de la audiencia. Había un músico con sus canciones. Lo más espectacular de la puesta en escena fue que se hizo de noche hacia el final del concierto. Sheeran sí se permitió como un lujo una guitarra eléctrica para «Thinking Out Loud» y hasta le habría sobrado. Aunque sí que tenía un truco, después de todo: la camiseta de la selección española con la que apareció para el megaéxito «Shape of you». Y después, con la bandera rojigualda al cuello, el éxtasis total de «You Need Me, I Don’t Need You». Será normal, pero lo de Ed Sheeran no es corriente.