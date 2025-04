Cisma entre historiadores: ¿cuántos penes hay en el Tapiz de Bayeux? ¿93 o 94?

El espectacular Tapiz de Bayeux sigue trayendo cola. Sus 70 metros de largo, en los que se narra la batalla de Hastings, que situó al duque de Normandía en el trono inglés, no son indiferentes para los medievalistas desde el siglo XI.

La batalla de Hastings (1066) fue la tercera y última ocasión en la que Inglaterra fue exitosamente conquistada por una potencia extranjera. Cuando el ejército de Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, derrotó a los sajones de Harold, se instauró en el trono inglés la dinastía de los hombres del Norte que ya por entonces se estaban enseñoreando de plazas emblemáticas como las posesiones bizantinas en el sur de Italia.

Gran Bretaña había sido antes objeto de invasiones, como reseñó en este diario el historiador David Hernández de la Fuente en 2018: "La más recordada fue la romana, desde las primeras expediciones de Julio César (55 a.C.) hasta los tiempos del emperador Claudio (c.49), después de la fallida invasión de Calígula, su predecesor en el trono", escribía.

Las dimensiones del tapiz son excepcionales: 70 metros de largo por 50 centímetros de alto

Ya los romanos eran conscientes de la riqueza y las grandes posibilidades estratégicas de la mayor de las Islas Británicas. Hay que recordar la obra que el gran historiador Tácito dedicó a la vida de su suegro Agrícola, gobernador de la provincia de Britania, y que aprovechó para realizar un estudio detallado de la geografía y etnografía de la isla bajo el gobierno de Domiciano.

"Fue una de las joyas de los romanos que defendieron de los bárbaros del norte ya durante el Alto Imperio –señalaba Hernández de la Fuente–. Emperadores como Vespasiano o Adriano empeñaron todo su potencial en afianzarla, edificando incluso el famoso muro que separaba la próspera Britania romana de los pictos del norte".

Fue la conquista normanda del reino de Inglaterra, a raíz de la citada batalla de Hastings, la que mayor impacto dejó en la memoria a través de creaciones literarias y artísticas, como el famoso Tapiz de Bayeux, que contiene, en boca del historiador, "uno de los restos de arte textil más importantes de la historia". Una detallada descripción del episodio que acabaría con la ascensión al trono de Guillermo I y la nueva dinastía de origen continental.

Batalla entre medievalistas

Y esa fascinación por este ejemplar ha generado ríos de tinta. Más allá de la interpretación de la propia batalla, otras cuestiones han sido objeto de estudio, como el número de penes que aparecen en él. Como ha recogido 'The Art Newspaper', el último episodio enfrenta a "dos eruditos medievales".

A un lado, George Garnett, profesor de la Universidad de Oxford, quien asegura que hay 93 representaciones de genitales masculinos en el tapiz; enfrente, su némesis, Christopher Monk, experto en desnudez anglosajona y hombre que afirma haber encontrado un falo extra. Y así lo ha expresado en una reciente publicación.

Desde luego, las dimensiones del tapiz son dignas de cualquier artista superdotado: a los 70 metros de largo se suman los 50 centímetros de alto, nueve paneles y 58 escenas que abordan la lucha de 1066.

El Tapiz de Bayeux narra la batalla de Hastings, que situó al duque de Normandía en el trono inglés .

Como explica el medio especializado en arte, en 2016, Monk ya publicó un ensayo en el que explicaba que "los comentaristas anteriores parecían haber pasado por alto los genitales de este hombre que corre y empuña un garrote", en referencia a una figura corriendo, representada en el borde del tapiz, que tiene un objeto colgando bajo su túnica.

Dos años más tarde, Garnett escribía un artículo para 'History Extra' en el que se preguntaba "qué nos dicen los 93 penes del tapiz". El experto contó uno a uno los penes: 93. Cinco en hombres y 88 en caballos.

Y desde entonces ha sido firme en su teoría, en la que el miembro de la discordia es la vaina de una espada o una daga, ya que "justo en su extremo hay una mancha amarilla", justifica de lo que cree que es la representación de un elemento de latón. "Si observan lo que indiscutiblemente son penes en el tapiz, ninguno tiene una mancha amarilla en la punta".

Para George Garnett, la "mancha amarilla" del extremo del apéndice desmonta la teoría de su "colega"

Por el contrario, en su nueva aportación, Monk explica en su blog por qué el objeto colgante no es dicha vaina. "Dos cosas", señala: "En el Tapiz de Bayeux no se muestran vainas con ornamentación en su extremo inferior (no hay manchas amarillas en el extremo); y la posición del apéndice colgante es completamente incorrecta para una vaina (...) Uno de los aspectos más importantes al estudiar con detalle las obras de arte de la Alta Edad Media y de la época anglosajona es observar los patrones. En el caso de los genitales masculinos del Tapiz de Bayeux, tanto humanos como equinos, hay patrones para un pene... están dibujados de forma consistente", recoge The Art Newpaper.

Para Monk, otras representaciones de genitales en el tapiz que se asemejan al falo en disputa. Otra imagen, por ejemplo, muestra unos testículos colgando bajo una figura que empuña un hacha.

"Lo que debemos observar aquí es la gran similitud entre sus testículos visibles y las partes circulares del apéndice de nuestro hombre corredor", dice Monk. Las restauraciones del tapiz realizadas por los conservadores victorianos también "podrían haber distorsionado el cuerpo del pene", añade.

El medievalista reconoce que espera que su publicación "ponga fin al debate entre académicos enfrentados, tal como lo ha caracterizado de forma bastante divertida la prensa de Reino Unido".