Spotify reparte 100 millones de dólares entre los creadores de pódcast

La plataforma de "streaming" Spotify anunció este lunes que pagó más de 100 millones de dólares "solo en el primer trimestre de 2025" a editores y creadores de pódcast de todo el mundo.

"Esta cifra refleja nuestro profundo compromiso con la economía de los creadores y subraya la posición de Spotify como plataforma líder tanto para creadores de audio como de video", reveló la compañía en un comunicado publicado en su web, donde insistió en que los pódcast han pasado a ser un "fenómeno cultural".

Dentro del monto se incluyen tanto los ingresos por publicidad, como los generados por los "podcasters" a través de lo que la compañía sueca llama el Programa de Socios de Spotify, diseñado para diversificar las formas mediante las que los creadores pueden monetizar su contenido.

Según Spotify, los creadores de contenido tienen ahora más formas de recaudar ingresos con la inclusión de anuncios de compañías como Google y McDonald's y el aumento de la interacción con los seguidores, especialmente los pódcast con versiones en vídeo.

Un ecosistema sostenible donde los creadores puedan prosperar

La plataforma informó sobre el aumento intermensual del 23 % de enero a febrero en las ganancias totales de los creadores participantes en el programa, un alza que continuó de febrero a marzo, con un 29 %.

"Spotify se compromete a construir un ecosistema sostenible donde los creadores puedan prosperar. Este pago de 100 millones de dólares es solo un paso en ese camino", agrega el comunicado de la plataforma, que tiene sede en Nueva York.

Aunque la empresa no facilitó datos de los mejor pagados, en el top 10 de pódcast de 2024 estuvieron según Spotify los estadounidenses "The Joe Rogan Experience" y "Call Her Daddy", el popular "Relatos de la Noche", que cuenta leyendas y tradiciones de México e Iberoamérica, y el programa de la psicóloga española Marian Rojas Estapé.