Grammys 2025: Fecha y hora, nominados, predicciones y dónde ver la gala desde España

La Academia de la Grabación elige minuciosamente a los nominados por cada una de las 94 categorías. Como viene siendo costumbre dos de las artistas que más nominaciones atesoran en su poder son Billie Eilish, con su reciente material discográfico, y Taylor Swift, debido a su espectacular año musical, con siete y cinco nominaciones respectivamente. Aunque en esta lista también hay que mencionar otros nombres como el de Charli XCX, Sabrina Carpenter y Beyoncé, esta última con 11 nominaciones, que han cosechado una gran cantidad de éxitos en la temporada de premios. La representación femenina en las nominaciones es casi total. Una tendencia que se ha ido intensificando en los últimos años.

Cuándo son los Grammy 2025: horario y retransmisión

Su celebración tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles y el horario específico en el que dará comienzo la gala será en torno a las 8:00 p.m. hasta las 11:30 p.m. ET o a las 5:00 p.m. a 8:30 p.m. PT., en relación a la zona del continente americano. En horario español se estima que empiecen el lunes 3 de febrero a las 2:00 a.m. y su conclusión rondará las 5:30 a.m. La retransmisión correrá a cargo de la cadena CBS por medio de Paramount+ con el complemento de Skyshowtime.

Este es el listado con las categorías más relevantes y sus respectivos artistas con las correspondientes piezas musicales.

Álbum del año

"New Blue Sun", de André 3000

"Cowboy Carter", de Beyoncé

"Short n’ Sweet", de Sabrina Carpenter

"BRAT", de Charli XCX

"Djesse Vol. 4", de Jacob Collier

"Hit Me Hard and Soft", de Billie Eilish

"The Rise and Fall of a Midwest Princess", de Chappell Roan

"The Tortured Poets Department", de Taylor Swift

Canción del año

"A Bar Song (Tipsy)", de Sean Cook y Jerrel Jones (Shaboozey)

"Birds of a Feather", de Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell (Billie Eilish)

"Die With a Smile", de Lady Gaga, Bruno Mars y Andrew Watt

"Fortnight", de Jack Antonoff, Austin Post y Taylor Swift (en colaboración con Post Malone)

"Good Luck, Babe!", de por Kayleigh Rose Amstutz y Daniel Nigro (Chappell Roan)

"Not Like Us", de por Kendrick Lamar

"Please Please Please",de Amy Allen y Jack Antonoff (Sabrina Carpenter)

"Texas Hold ‘Em", de Beyoncé y Raphael Saadiq

Grabación del año

"Now and Then", de The Beatles

"Texas Hold ‘Em", de Beyoncé

"Espresso", de Sabrina Carpenter

"360", de Charli XCX

"Birds of a Feather", de Billie Eilish

"Not Like Us", de Kendrick Lamar

"Good Luck, Babe!", de Chappell Roan

"Fortnight", de Taylor Swift

Mejor nuevo artista



Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Productor del año (no clásica)

Alissia

Dernst D’MileEmile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro

Compositor del año

Jessi Alexander

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Raye

Interpretación pop en solitario

"Bodyguard", de Beyoncé

"Espresso", de Sabrina Carpenter

"Apple", de Charli XCX

"Birds of a Feather", de Billie Eilish

"Good Luck, Babe!", de Chappell Roan

Interpretación pop en dúo o grupo

"us.", de Gracie Abrams en colaboración con Taylor Swift

"LEVI’S JEANS", de Beyoncé en colaboración con Post Malone

"Guess", de Charli XCX & Billie Eilish

"The boy is mine", de Ariana Grande, Brandy & Monica

"Die With a Smile", de Lady Gaga & Bruno Mars

Mejor álbum pop

"Short n’ Sweet", de Sabrina Carpenter

"Hit Me Hard and Soft", de Billie Eilish

"Eternal sunshine", de Ariana Grande

"The Rise and Fall of a Midwest Princess", de Chappell Roan

"The Tortured Poets Department", de Taylor Swift

Mejor Grabación de Dance/Electrónica

"She’s Gone, Dance On", de Disclosure

"Loved", de Four Tet

"Leavemealone", de Fred Again.. & Baby Keem

"Neverender", de Justice & Tame Impala

"Witchy", de KAYTRANADA en colaboración con Childish Gambino

Mejor Grabación de Dance Pop

"Make You Mine", de Madison Beer

"Von dutch", de Charli XCX

"L’AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED EDIT]", de Billie Eilish

"Yes, and?", de Ariana Grande

"Got Me Started", de Troye Sivan

Mejor Álbum de Dance/Electrónica

"Brat", de Charli XCX

"Three", de Four Tet

"Hyperdrama", de Justice

"TIMELESS", de KAYTRANADA

"Telos", de Zedd

Mejor Grabación Remix

"Alter Ego - KAYTRANADA Remix", de KAYTRANADA (Doechii en colaboración con JT)

"A Bar Song (Tipsy) [Remix]", de David Guetta (Shaboozey & David Guetta)

"Espresso" (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix), de FNZ & Mark Ronson (Sabrina Carpenter)

"Jah Sees Them - Amapiano Remix", de Alexx Antaeus, Footsteps y MrMyish (Julian Marley y Antaeus)

"Von dutch", de A.G. Cook (Charli XCX & A.G. Cook en colaboración con Addison Rae)

Mejor Interpretación de Rock

"Now and Then", de The Beatles

"Beautiful People (Stay High)", de The Black Keys

"The American Dream Is Killing Me", de Green Day

"Gift Horse, de IDLES Dark Matter", de Pearl Jam

"Broken Man", de St. Vincen

Mejor videoclip