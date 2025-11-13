La gran noche de Raphael como Persona del Año en los Latin Grammy: "Es un momento impagable"

Para Raphael recibir un homenaje a Persona del Año en los Latin Grammy "es un momento impagable” y nunca imaginó este momento en sus más de 60 años de trayectoria. Este reconocimiento "se lo dedico al público", expresó el músico durante su paso por la alfombra roja por el evento en el que se le rindió homenaje este miércoles al artista de 72 años.

Lo que más le ilusiona de esta gala, previa a la 26 edición de los Latin Grammy que tendrá lugar mañana en Las Vegas (EE.UU.), "es pasarlo bien con la familia", agregó. Y espera que "sea una noche especial". "Puede ser mi gran noche", bromeó haciendo referencia a una de sus canciones más famosas.

La industria musical latina regaló este miércoles a Raphael esa "gran noche" con un recital que rindió homenaje a un espectacular legado de más de 60 años en el que participaron celebridades como Aitana, David Bisbal, Rozalén o Pablo López.

Un milagro llamado Raphael

Raphael "significa el milagro de que el escenario cobre vida (...) perseverancia y amor absoluto, incondicional", declaró a EFE el cantante Pablo López a su paso por la alfombra roja previa a la gala que se celebra en la ciudad de Las Vegas (EE.UU.).

López, quien ha colaborado con el conocido como 'divo de la balada romántica' recordó una de las anécdotas que lo atan a su legado musical. "En casa siempre le pongo videos de él en el año de 1967 en Luxemburgo, por ejemplo, y le digo: ¿cómo era eso? Y te lo cuenta como si fuera ayer, eso es tremendo", agregó.

La cantautora Rozalén, muy cercana al cantante, destacó su impacto no solo en el desarrollo de su carrera, sino también en su entorno familiar. Su madre tenía un póster, mientras que su padre Cristóbal, quien era sacerdote, "en misa cantó 'La canción del tamborilero' porque se lo había escuchado a un chaval que estaba empezando, que era Rafael". Cuando el artista español se hizo famoso "la gente en el pueblo le decía que Raphael estaba cantando la canción de Cristóbal", agregó.

Para generaciones más jóvenes como la de Aitana, "Raphael es historia de España. Es una leyenda de España y del mundo por la forma en la que tenía y tiene de ponerle alma a todo lo que hace, no solamente con su voz, que es súper única, suya e increíble, sino con sus gestos", admitió.

De Linares a Las Vegas

El cantante de 82 años nacido en Linares, comenzó su trayectoria profesional con tan solo 16 años y su carrera despegó en la década de 1960. En 1966 representó a España en el festival de Eurovisión con 'Yo soy aquel", uno de los temas más conocidos hasta la fecha.

Su estilo dramático en el escenario, su potente voz, su amplio rango vocal, así como la temática de amor que abordaba en su música, le otorgó el título de el 'Divo de la balada romántica' convirtiéndolo en un ídolo en España y Latinoamérica.

La Academia Latina de la Grabación celebrará la 26ª edición de los Latin Grammy en la que Bad Bunny parte como el máximo nominado con 12 candidaturas, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso con 10 menciones.