Directo
Sección patrocinada por
Música
Lola Young cancela sus próximos conciertos días después de desmayarse en el escenario
La artista británica, creadora del éxito "Messy" y de 24 años, ha decidido cancelar todo para tener "tiempo de trabajar en mí misma"
El pasado sábado 27 de septiembre, la cantante británica Lola Young sufrió un incidente en pleno concierto. Se desmayó sobre el escenario, durante su actuación en el festival de música All Things Go, en el Forest Hills Stadium de Nueva York. Al día siguiente, canceló su participación en el mismo certamen, esta vez en Washington D. C., y ahora anuncia que cancelará toda su agenda.
La artista, de 24 años, ha decidido que no realizará sus próximos conciertos, explicando que se alejará de la música en directo por un tiempo. "Me duele decir que tengo que cancelar todo por ahora. Gracias por todo el cariño y apoyo. Lamento mucho decepcionar a quienes compraron una entrada para verme; me duele más de lo que creen. Espero de verdad que me deis una segunda oportunidad cuando haya tenido tiempo de trabajar en mí misma y volver con más fuerza", escribió este martes en una publicación en sus redes sociales.
Young se encontraba atravesando un momento muy interesante en su carrera artística. A raíz de su canción "Messy", su música ha comenzado a expandirse a países más allá del Reino Unido, incluido en España, donde ya acumula gran número de seguidores. Si bien como concierto propio no tenía ninguna fecha agendada en España, la artista sí forma parte del recientemente anunciado cartel del festival Primavera Sound de Barcelona, que se celebrará entre el 3 y el 7 de junio y que aún mantiene su nombre entre los participantes.
Con su tercer álbum de estudio lanzado el pasado 19 de septiembre, "I'm only f**king myself", Young tenía previsto actuar en diversas ciudades de Inglaterra y Escocia durante el mes de octubre, así como su gira también estaba confirmada por Estados Unidos, México, Canadá, Latinoamérica y otras ciudades europeas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar