La cantante británica Lola Young se desmaya durante un festival en Nueva York y genera alarma en redes

La cantante británica Lola Young, de 24 años, colapsó durante su actuación en el festival All Things Go, celebrado en el estadio Forest Hills de Nueva York, mientras interpretaba su tema "Conceited". El equipo médico acudió rápidamente al escenario y la retiró ante los aplausos y el apoyo de los asistentes.

Pocas horas después, Young publicó un mensaje en Instagram en el que aseguró encontrarse bien: "Para quien vio mi actuación en All Things Go hoy, estoy bien ahora. Gracias por todo vuestro apoyo". El episodio se produjo apenas un día después de que cancelara su participación en el concierto We Can Survive, alegando motivos de salud.

Lola Young se ha abierto al público respecto a sus desafíos personales. Desde los 17 años vive con trastorno esquizoafectivo y también ha hablado sobre su lucha contra la adicción. Nacida en Londres en 2001, Lola Young ha consolidado en pocos años una carrera en ascenso dentro del panorama musical británico. Ha lanzado varios discos, entre ellos "This Wasn’t Meant for You Anyway" (2021) e "I’m Only F**king Myself" (2023), y en 2024 alcanzó notoriedad internacional en redes sociales con el sencillo "Messy".

Hasta el momento, no se han detallado las causas exactas del incidente. Los organizadores del festival no han emitido un comunicado oficial, pero la propia cantante ha insistido en que se está recuperando y planea retomar su agenda profesional una vez cuente con la autorización médica.