El poder viral de TikTok: la desconocida cancíón sesentera que se ha convertido en éxito 63 años después

En la era de las redes sociales y las nuevas tecnnologías, hacerse viral es el sueño de cualquier persona que comienza a forjar una carrera musical. Lo que un artista nunca podría imaginar es que una canción que interpretó hace más de 60 años y que pasó, como se suele decir, sin pena ni gloria, se pueda convertir ahora, en el siglo XXI, en un éxito viral gracias a las redes sociales.

Eso es lo que ha ocurrido con el tema "Pretty Little Baby", de la cantante estadounidense Connie Francis, que fue grabada en 1961y lanzada originalmente en 1962.

Francis, que ahora tiene 87 años, ha visto cómo su nombre ocupa las listas de éxitos por primera vez en más de 60 años. Sorprendida, ha querido pronunciarse sobre este insólito hecho en su página oficial de Facebook: "Mi agradecimiento a TikTok y a sus miembros por la maravillosa y tan inesperada recepción que tuvo mi grabación de 1961, 'Pretty Little Baby'. La primera vez que me enteré fue cuando el presidente de Concetta Records, Ron Roberts, me llamó para avisarme de que había tenido un éxito viral". Sin saber qué significaba eso exactamente, Francis preguntó: "¿Qué es eso?".

En un comunicado, Francis ha añadido que se siente "emocionada y abrumada" por el éxito de su canción. La artista ha confesado que "saber que toda una nueva generación me conoce a mí y mi música, me emociona".

Esta no es la primera vez que una canción de hace décadas resurge gracias a TikTok. "Dreams" de Fleetwood Mac, "Running Up That Hill" de Kate Bush y "Put Your Head On My Shoulder" de Paul Anka volvieron recientemente a aparecer en las listas de éxitos tras convertirse en virales.

En el caso de "Pretty Little Baby", la canción se volvió viral por primera vez a finales de abril. Actualmente tiene un promedio de más de 600 000 escuchas diarias en TikTok y está presente en publicaciones de celebridades e influencers como Kim Kardashian o Kylie Jenner, entre otros.

Según Billboard, el tema cuenta con 15 millones de creaciones este año y un total de más de 10.000 millones de visualizaciones en todos los sonidos en TikTok.

Antes de hacerse viral, la canción registraba poco más de 17.000 reproducciones oficiales semanales en Estados Unidos. Cinco semanas después, ha aumentado más de un 20.000 %, alcanzando los 4 millones semanales.

Además de un aumento en las reproducciones, la melodía está subiendo en las listas oficiales, incluidas las listas virales de Spotify en 65 países, donde se ha asegurado el primer puesto en India, Indonesia, Filipinas, Egipto y Marruecos, y los cinco primeros en los EE UU, el Reino Unido, Canadá, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, Rumania, entre muchos otros.

Francis, quien nació como Concetta Rosa Maria Franconero, es originaria de Nueva Jersey y comenzó a actuar en festivales, concursos de talentos y programas de variedades antes de firmar con un sello discográfico. Sus primeros sencillos fueron fracasos comerciales que provocaron que su sello discográfico la abandonara.

Estaba a punto de dejar la música en 1957 cuando logró su primer gran éxito, "Who's Sorry Now?".

Después de este éxito, Francis lanzó docenas de éxitos más, entre ellos "Stupid Cupid", "Lipstick on Your Collar", "Where the Boys Are" y '"Frankie".