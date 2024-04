El fenómeno de triunfar en TikTok: las canciones virales del momento

TikTok es la aplicación del momento con más de 1.500 millones de usuarios mayores de 18 años, 16 millones en España. Según la empresa ByteDance, dueña de la plataforma, TikTok llega al 27.5% de los usuarios mayores de edad de Internet y su publicidad al 19.3% de la población mundial. Por ello, no es de extrañar que los artistas lo utilicen a su favor.

Lascanciones son el elemento clave en la aplicación, donde se suben más de 11 millones de videos al día utilizándolas. Junto a estas, los usuarios realizan "trends" (tendencias) como bailes, "edits" de famosos, humor... que tiene millones de visualizaciones y publicaciones.

Si una canción se convierte viral en la red social, el siguiente paso para los usuarios es decidir escucharla en otras plataformas como Spotify, lo que hace que los artistas ganen reconocimiento.

Virales gracias a Tik Tok

Este fenómeno se pude ver en el "Top 50: Global" de Spotify, donde muchas de estas canciones han ganado su puesto en el ranking gracias a la aplicación.

Actualmente, la primera de ellas es "i like the way you kiss me" de Artemas, fue publicada el 19 de marzo de este año y ya cuenta con más de 82 mil millones de reproducciones. El cantante agradece en su cuenta de TikTok que su canción sea la número uno en el mundo: "No puedo expresar lo profundamente enamorado que estoy con la audiencia que he construido aquí durante el último año. Literalmente habéis cambiado mi vida".

Artemas tiene ahora 21 mil millones de oyentes mensuales en Spotify y además de este tema, tiene otros como "if u think i'm pretty", con más de 117 mil millones de reproducciones, o "cross my heart" con 26 mil millones.

Benson Boone es otro artista que comenzó en 2021 compartiendo su música por TikTok y ha conseguido popularidad en la plataforma con 6.7 millones de seguidores. Su canción "Beautiful Things" ha ganado popularidad, siendo la segunda en este ranking de global de Spotify. Esto ha sido gracias a que los usuarios de la plataforma la han utilizado más de 2.4 millones de veces.

Boone ha anunciado por redes sociales que acaba de sacar un nuevo disco hoy 5 de abril: "Fireworks & Rollerblades", ya se puede escuchar en plataformas y, además de la canción viral, tiene otros 14 temas.

Joe Keery es conocido por su carrera como actor, haciendo papeles como el de Steve Harrington en la famosa serie de Netflix "Stranger Things". Pero, lo que muchos no sabían es que también tiene una carrera musical con el nombre de "Djo".

Keery se ha hecho viral en la plataforma después de lanzar su canción "End of Beginning", la tercera en la lista de Spotify con 334 mil millones de reproducciones. Esta canción ha sido un "trend" viral en la plataforma, debido a su letra: "Y cuando vuelvo a Chicago, lo siento, otra versión de mí era allí", en el que los usuarios enseñan el lugar o el momento donde se sentían la mejor versión de ellos mismos, muestran cuál es su "Chicago".

Además de esta canción, "Djo" tiene temas como "Chateau (Feel Alright)" o "Roddy" que tiene más de 90 mil y 74 mil millones de reproducciones.

Es un hecho que Hozier ya destacaba en la música antes de que su nueva canción se haya viralizado en TikTok. El irlandés era ya famoso por su tema "Take Me To Church" de 2013, cuyo videoclip tiene un total de 822 mil millones de visualizaciones en YouTube. "Too Sweet" es la nueva canción del cantante y ha salido este marzo. Esta se encuentra en el cuarto puesto del ranking global, superándola Ariana Grande con "we can't be friends (wait for yout love).

En la plataforma es viral con usuarios cantándola, realizando "edits" en los que muestran como ellos mismos o famosos han cambiado durante los años e incluso humor. Hozier agradeció a sus fans por su cuenta de TikTok la buena acogida de la canción: "Siempre me sorprende su apoyo", mientras la cantaba acompañado con un charango que le regalaron por su cumpleaños.

Los clásicos de los 70's y 80's también vuelven a ser virales gracias a la plataforma. Uno de estos ejemplos es el sencillo "Come on Eileen" del grupo de pop rock británico Dexys Midnight. Esta canción es de 1982 y ha vuelto a tener popularidad debido al baile que actualmente es tendencia en la red social imitando a el que hacen dos personajes de la película "The Perks of Being a Wallflower" ("Las ventajas de ser un marginado").