La música en vivo en España bate récords: estos son los artistas que más recaudaron

Las cifras de venta de entradas en 2022 ocuparon titulares por batir un récord histórico y consolidar el estado de recuperación después de la pandemia del Covid, pero el sector está lejos de tocar techo, según constata la Asociación de Promotores Musicales de España, que ha hecho oficial su balance anual de recaudación, marcando un nuevo récord con un espectacular crecimiento del 26,07 por ciento. Según sus cifras, el sector ha recaudado 578 millones de euros, batiendo su propio récord histórico de 2022 fijado en 459 millones.

Según los datos del sector, desglosados por comunidades, de nuevo Cataluña, Andalucía y Madrid vuelven a ocupar los primeros puestos en facturación de venta de entradas. Sin embargo los puestos en este ranking se invierten, siendo Cataluña la comunidad que ha mostrado un mayor incremento, con un aumento del 56,67% respecto a 2022, es decir, el 26,35% de la facturación nacional. Andalucía, en el segundo lugar, ha mostrado también un gran incremento en su facturación siendo 26,12% mayor y suponiendo el 16,5% del total. La Comunidad de Madrid cae del primer al tercer puesto, con un descenso del 8,69% de facturación con respecto a 2022. En cuanto a provincias, Barcelona ocupa el primer en el ranking con una facturación de 132 millones (un 70,20 % más), seguida de Madrid, con 94millones, lo que supone un descenso del 8,9%. En el puesto tercero está Málaga, con una facturación de 24 millones (un 72,08 % más).

Uno de los factores que explican la situación de 2023 ha sido la gran cantidad de giras en grandes recintos. Según la asociación, se ha producido la consolidación de España como parada necesaria de grandes giras internacionales y, además, del gran momento de la música española. En esta ocasión, en cuanto a giras nacionales, el primer lugar es para Manuel Carrasco (Riff Producciones) con 365.652 entradas vendidas a lo largo de sus 28 citas de su gira "Corazón y Flecha Tour", seguido de Melendi (Riff Producciones) con 308.258 entradas vendidas en los 37 conciertos ofrecidos en su "20 Años Sin Noticias" y, en tercer lugar, Joaquín Sabina (gira organizada por The Project, Get In, Riff, Camerino Triangular AIE, en colaboración con Berry Producciones) con 253.809 entradas vendidas a lo largo de las 31 citas de su gira "Contra Todo Pronóstico".

En cuanto a giras internacionales el primer puesto lo ocupa Coldplay (Live Nation) con 221.140 entradas vendidas en sus 4 noches consecutivas en Barcelona, Harry Styles (Live Nation) con 120.534 entradas vendidas con sus 2 conciertos y Bruce Springsteen (Doctor Music) con 115.850 entradas vendidas en sus dos paradas en España. La asociación destaca que todas estas cifras "son publicadas tras una exhaustiva auditoría realizada por la secretaría técnica de APM validando los certificados de venta de las tiqueteras aportados por los promotores".

Los festivales de ciclo, un formato que se ha consolidado con gran éxito en el territorio nacional, también tienen su ránking siendo en este caso Marenostrum Fuengirola (Fuengirola, Fox Group) el nº1 del ránking con 189.063 entradas vendidas en sus 33 fechas, Noches del Botánico (Madrid, Serious Fan Music), el nº2 con 152.288 entradas vendidas en sus 45 fechas y Las Noches del Malecón (Murcia, Monkey Pro) el nº3 del ránking con 131.262 entradas vendidas en sus 44 fechas.

Respecto a las cifras aportadas por los promotores de macrofestivales según sus cálculos de asistencia, los primeros puestos son para Arenal Sound (Burriana, The Music Republic) con 300.000 asistentes, Primavera Sound Barcelona (Barcelona, Primavera Sound) con 243.000 asistentes y Viña Rock (Villarrobledo, The Music Republic) con 240.000 asistentes.