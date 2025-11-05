Acceso

Cultura Música

Sección patrocinada por sección patrocinada

'Lux'

'Reliquia', de Rosalía, ¿se publicó por error o por estrategia?

El segundo avance del nuevo disco 'Lux' de Rosalía, ya no está disponible en la plataforma Spotify

'Reliquia' de Rosalía deja de estar disponible en Spotify tras publicarse este martes
'Reliquia' de Rosalía deja de estar disponible en Spotify tras publicarse este martesEuropa Press
  • Sofía Campos
    Sofía Campos
Creada:
Última actualización:

La canción 'Reliquia', el segundo avance del nuevo disco 'Lux' de Rosalía, ya no está disponible en la plataforma Spotify, aunque la artista la había publicado ayer mismo por la tarde.

La canción ha estado disponible unos minutos, lo que ha provocado una gran repercusión en redes sociales, ya que su publicación se había producido tres días antes del lanzamiento oficial del disco.

La cantante ya publicó el primer avance del nuevo disco, 'Berghain', junto a Björk e Yves Tumor, el pasado 27 de octubre, tema que ya ha alcanzado más de dos millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno y ha llegado a las 23 millones de reproducciones en Spotify.

Esta previsto que este viernes 7 de noviembre vea la luz el álbum completo.

Accede a tu cuenta para comentar