"Locura woke": Ramón Arcusa estalla por la censura a uno de los temas más famosos del Dúo dinámico

Ramón Arcusa, el 50% del Dúo dinámico -que perdió a su otra mitad, Manuel de la Calva, dos meses atrás-, ha denunciado en redes sociales la censura que han sufrido en Estados Unidos dos de las canciones más populares del grupo: 'Quince años tiene mi amor' y 'Yo busco una muchacha como tú'.

El músico y compositor barcelonés expresó vía X lo que sigue: "En Spotify han prohibido (censurado) dos canciones nuestras, del Dúo Dinámico, creadas en los años '60 (...) Dos canciones blancas donde la única malicia está en la mente obtusa de los censores, esa plaga de inútiles que ven mal en lo ajeno y aplauden sus propias miserias."

Para, unas horas después matizar por el mismo canal sus palabras: "al parecer esa censura está solo en Spotify de EEUU, desde donde he hecho el pantallazo. En España todavía no se han atrevido a hacerlo y todo está bien: esas canciones se escuchan perfectamente. Sin embargo, el problema de fondo es el mismo."

Un usuario le respondió, no sin cierta guasa que, "Hombre, yo creo que el título completo habría sido: "Quince años tiene mi amor y yo también". A lo que Ramón Arcusa replicló: "Teníamos 20, y fue una canción dedicada a nuestras fans, no hubo malicia de ningún tipo."