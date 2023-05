Ed Sheeran, absuelto por la acusación de plagio a Marvin Gaye: "No soy una hucha"

Un jurado de Nueva York absolvió este jueves al cantante británico Ed Sheeran por la acusación de plagio parcial en una canción del tema "Let's get it on", tras dos semanas de juicio en un tribunal federal de Manhattan, informó la prensa local. Al pronunciarse el veredicto del jurado, Ed Sheeran se puso de pie y abrazó a sus abogados, que consiguieron convencer a los siete miembros del jurado de que los acordes de "Thinking out loud" de 2014 y su parecido con el tema de Marvin Gaye eran una mera coincidencia. Se dirigió luego a los miembros del jurado y les dio las gracias en voz alta.

Sheeran había sido denunciado por los herederos de Ed Townsend, coautor de la canción de Marvin Gaye, en una demanda que data de 2017 y sobre la que Sheeran llegó a decir que se retiraría de la música si los denunciantes ganaban el caso. Durante las dos semanas que duró el juicio, Sheeran llegó a tomar una guitarra para interpretar ante el jurado la canción objeto de la polémica, en una privilegiada actuación acústica con la que aparentemente logró convencerlos de que no había habido copia en la "progresión de acordes".

Al salir del tribunal, Ed Sheeran leyó una declaración que llevaba escrita en la que proclamó que él se siente "solamente un tipo con una guitarra que ama escribir música para que la gente la disfrute", y añadió: "No soy y nunca me permitiré ser una alcancía (hucha, monedero) que cualquiera viene a sacudir". Además de recordar que se había perdido el funeral de su abuela en Irlanda por estar en el juicio en Nueva York -"y ese momento nunca regresará", dijo-, se alegró por la decisión del jurado porque, en caso de haberlo declarado culpable "ya podríamos despedirnos de la libertad creativa de los compositores". "Es devastador y también insultante que te acusen de robar canciones de otras personas cuando hemos puesto tanto esfuerzo en nuestro modo de vida", y proclamó su derecho a escribir canciones "sin preocuparnos a cada paso de que nuestra credibilidad va a ser puesta en duda".

El juicio tuvo lugar a falta de apenas dos semanas de la publicación de su nuevo álbum y del comienzo de una gira por Estados Unidos dentro de su tour mundial "Mathematics", en el que evitó incluir una parada en Nueva York. Sheeran, que está promocionando su álbum "=", dará veintiún conciertos en Estados Unidos y Canadá entre el 6 de mayo (Arlington, Texas) y el 23 de septiembre (Inglewood, California), con dos incursiones en Canadá, el 17 de junio (Toronto) y 2 de septiembre (Vancouver). Sheeran incluyó "Thinking Out Loud" en su disco "X", del que ha vendido millones de copias. El cantante ya ganó en marzo del año pasado otro juicio parecido en Reino Unido por violación de "copyright" en su tema "Shape of you". En su cuenta de Twitter, el artista escribió el año pasado: "La coincidencia está destinada a suceder. Si cada día se publican 60.000 canciones en Spotify, son 22 millones de canciones al año. Solo hay 12 notas disponibles".

"Miedo, depresión, ansiedad"

Esta situación hace que, por tanto, público, crítica y Prensa se reconcilien con el artista. Y eso no le viene de más, pues esto coincide con el lanzamiento del nuevo álbum de Sheeran. Pondrá a la venta el 5 de mayo su nuevo disco "-" (el signo de la operación de restar), en el que recoge "el miedo, la depresión y la ansiedad" que experimentó en 2022 cuando ocurrieron varias desgracias en su vida. Sheeran ha hecho el anuncio este miércoles en Twitter, donde, junto a un foto de él trabajando hecha por la estadounidense Annie Leibovitz, cuelga la imagen de dos páginas de su diario en las que explica la inspiración tras su obra. Ed Sheeran hace balance de una serie de situaciones terribles en su vida.

"Había estado trabajando en ''Subtract'' durante una década, tratando de esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que creía que debería ser", escribe el músico. "Luego, a principios de 2022, una serie de eventos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en última instancia, la forma en que veía la música y el arte", lo que le llevó a crear nuevo material que reflejara sus "pensamientos más profundos y oscuros". "En el lapso de un mes le dijeron a mi esposa embarazada que tenía un tumor, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto", revela. Luego, su mejor amigo Jamal murió repentinamente y además le demandaron ante la Justicia británica por presunto plagio, un caso que ganó, informa EFE. "Estaba en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Sentí que me ahogaba, con la cabeza debajo de la superficie y mirando hacia arriba pero sin poder salir a por aire", dice el artista de 32 años.

Sheeran confiesa que este disco, distribuido por Atlantic Records y parte de una serie titulada como varios símbolos matemáticos, es como "abrir la trampilla" de su alma. Asegura que por primera vez no está hecho para que guste al público sino para reflejar con "honestidad" en qué punto está en su "vida adulta".