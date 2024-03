Suzie Stapleton: “Melbourne es una de las mejores ciudades del mundo para la música”

Estamos ante una de esas hermosas historias que la música produce constantemente a pie de página. Suzie Stapleton tenía un amigo, Daryl Belmonte, que ha llegado a tocar con Depeche Mode, con los que ahora trabaja como tour manager. “Un día, les puso mi EP ‘’Obladi Diablo’’ y bueno, parece ser que les gustó”, cuenta por videollamada. Tres años después, la australiana es la telonera de la gira europe de Depeche Modeque esta semana pasa por Madrid (12 y 14 de marzo) y Barcelona (16).

"Un día, veo que alguien que se llama Dave Gahan desde Nueva York se ha suscrito a mi newsletter –dice Stapleton-. Pero pienso: ''Nada, es imposible, será otro Dave Gahan''. Tengo 800 suscriptores, así que es muy improbable que sea esa persona. Sin embargo, cuando publiqué mi primer disco, en 2020, ese mismo Dave compra una copia en vinilo y una camiseta... Yo sigo pensando que es otro, pero le pregunto a mi amigo Daryl. Y él me confirma que se trata de Gahan de Depeche”, ríe Stapleton, que posteriormente trabajó con Gahan y muchos otros en las Jeffrey Lee Pierce Session Project. “La verdad es que una lucha por mantener arriba la autoestima y la energía pero no siempre es fácil. Y que alguien así le guste tu música es un enorme empujón”, comenta Stapleton.

Sin embargo, la mala suerte quiso que ese disco que compró Gahan, “We Are The Plague” apareciese apenas unas semanas antes del gran fenómeno de la década: la pandemia del Covid congeló al mundo entero y se llevó por delante giras y discos. “Apenas había podido tocar esas canciones en directo cinco o seis veces antes de aquello. Luego llego el confinamiento y pude mantener contacto con personas que les había gustado el álbum pero no es lo mismo que llevarlo al directo”, explica Stapleton. Así que, cuatro años después, pero en un gran escenario junto a Depeche Mode, por fin han podido sonar esas canciones como se merecen.

El disco condensaba sus preocupaciones medioambientales: “Creo que nos enfrentamos a muchos desafíos, que tenemos una tecnología alucinante que utilizamos ineficientemente, de la forma incorrecta. Y también creo que hay gente en el intento de una lucha buena y justa, tratando de hacer cosas positivas. Siempre he estado muy preocupada en ello y creo que tengo una pequeña esperanza. Espero que los gobiernos tomen decisiones más valientes", explica.

Stapleton nació en Sidney, pero su carrera musical se fue forjando en Melbourne. "He vivido allí durante 10 años. Dejé Sidney en 2005 porque la ciudad había perdido el tren de lo cultural. Habían dejado de lado la música en vivo y, en cambio, Melbourne es una de las mejores ciudades no solo de Australia, sino del mundo para la música, al nivel de Austin (Texas). Es difícil salir y no escuchar música en directo, de verdad, tiene una escena alucinante. Aunque Sidney ha mejorado, según me dicen". Posteriormente se mudó a Londres y de ahí, a Brighton, donde se estableció y ya trabaja en su segundo disco. “Tengo como unas 20 canciones. Estoy deseando sacarlas”.

Su experiencia junto a Depeche Mode está siendo magnífica. “La respuesta de la gente es maravillosa y eso que iba con miedo, porque leí que, en los 80, el público lanzaba objetos a los teloneros del grupo. ¡Menos mal que ya no venden botellas en los conciertos!...”, ríe Stapleton.