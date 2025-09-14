Taylor Swift resucita una aplicación muerta desde hace años y te va a provocar un ataque de nostalgia

Taylor Swift ha anunciado el lanzamiento de su 12º álbum de estudio, The Life of a Showgirl, previsto para el 3 de octubre de 2025. En una jugada estratégica, ha decidido ofrecer una versión exclusiva para preordenar en iTunes, una plataforma que Apple había dejado de actualizar en 2019, resucitándola simbólicamente para la ocasión. Esta edición incluye contenido adicional exclusivo para quienes la adquieran antes del lanzamiento.

La decisión de Swift de asociarse con iTunes destaca su preferencia por las ventas de álbumes completos sobre las reproducciones en streaming, que ofrecen menores ingresos y métricas de listas. Esta estrategia también subraya su compromiso con los derechos de los artistas y su influencia en la industria musical.

El álbum cuenta con 12 canciones, incluyendo una colaboración con Sabrina Carpenter en la pista principal. Producido por Max Martin y Shellback, The Life of a Showgirl refleja una energía más alegre y dramática, contrastando con su anterior trabajo, The Tortured Poets Department. El color naranja se ha convertido en un símbolo visual de esta nueva era.

Además de la versión digital, Swift ha lanzado ediciones limitadas en vinilo, CD y casete, cada una con portadas únicas. Los fanáticos también podrán adquirir el álbum en 500 tiendas Target que abrirán a medianoche el 3 de octubre, ofreciendo una experiencia de compra tradicional para los coleccionistas.

Con The Life of a Showgirl, Taylor Swift no solo marca una nueva etapa en su carrera musical, sino que también redefine las estrategias de lanzamiento en la era digital, fusionando nostalgia y modernidad para conectar con su audiencia de manera innovadora.