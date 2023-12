Pedro Sánchez asiste a la capilla ardiente de Concha Velasco en el teatro La Latina

En un día marcado por la tristeza en el ámbito cultural español, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó su pesar por la pérdida de la reconocida artista Concha Velasco , quien ha fallecido a los 84 años en Madrid.

La capilla ardiente de Concha Velasco ha sido instalada en el emblemático teatro La Latina de Madrid, donde amigos, familiares y admiradores podrán rendirle homenaje. El presidente Pedro Sánchez ha acudido a la capilla ardiente para expresar personalmente su respeto y admiración por la artista.

A la llegada de Sánchez, algunos asistentes se han congregado alrededor del presidente del Gobierno, dificultando su intervención frente a los medios. “Lamentablemente, algunos intolerantes no me permiten hacer una declaración tranquilo”, expresó el líder socialista. A continuación, reivindicó la figura de la artista fallecida: “Venimos aquí a ofrecer el testimonio a una persona que es ejemplo de dedicación, de trabajo constante, de talento y de compromiso, no solamente con el arte y la cultura, sino también el compromiso con España”.

Sánchez también quiso dirigir un mensaje a los jóvenes, explicando la importancia de Concha Velasco para la cultura española: “La televisión, la cultura, el arte, el teatro y el cine no se podrían entender sin la aportación de Concha Velasco”. Finalmente, concluyó su intervención asegurando que “siempre nos va a quedar su legado”.

Esta mañana, Sánchez elogió a través de su cuenta de X (Twitter) la trayectoria multifacética de la artista, destacando su habilidad para brillar en diversas disciplinas artísticas y su contribución al enriquecimiento del panorama cultural español. Además de definirla como “historia de España”, una mujer “Valiente, comprometida y referente de nuestra cultura” y una “Grande entre las grandes”.

La noticia del fallecimiento de Concha Velasco ha conmovido a la sociedad española. La valentía y el compromiso de Velasco en distintos ámbitos culturales, incluyendo cine, teatro, música y televisión, la posicionan como un referente indiscutible en la escena artística nacional.