Muere Concha Velasco: En directo, reacciones y ultima hora

La actriz Anabel Alonso ha señalado, ante el fallecimiento de Concha Velasco esta madrugada en Madrid, a los 84 años, que "no he visto nunca actriz tan completa" y "a la que le gustara tanto su profesión", por lo que "es una grandísima pérdida". Alonso se ha enterado de la noticia que "me ha dejado traspuesta" antes de participar en Logroño en la jornada final de 'Play La Rioja. II Festival de la Industria Audiovisual en La Rioja'. Ha indicado que "ya veías que no era la misma y que ya había perdido, pero nunca esperas el momento"

Ha recordado que "es una actriz, que aparte de la cantidad de años que ha estado en activo, es que tiene un currículo, no sé cuántos cientos de películas, programas, presentaba, hacía teatro musical, drama o comedia", por lo que ha insistido en lo "completa" que era como artista. Además, ha puesto en valor que "siempre fue compañera y siempre vital", hasta el punto que "le encantaba conocer a los jóvenes, estaba al cabo de la calle de todo, y ha sido un referente a muchos niveles".