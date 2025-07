El plural de una de las palabras más usadas del español muy pocos lo conocen: la RAE resuelve la eterna duda

En los idiomas como el español, las palabras se diferencian entre las que hacen referencia al singular y aquellas que se refieren al plural. Así, aunque en el diccionario suelen pasar desapercibido, lo cierto es que se indica aquel sustantivo o adjetivo que tienen formas plurales. No obstante, hay algunas palabras que, o bien son invariables y se escribe de la misma forma en el número del término, o tal vez poseen alguna peculiaridad como cambio de significado o por ser incontables. De esta forma, la RAE aclara la eterna duda sobre una de las palabras más usadas del castellano (o español), es decir, test.

El caso de test entre en aquellas palabras del castellano que, en verdad, no tienen plural. Y como test, son muchos los casos que nos podemos encontrar en el diccionario, debido a lo que se conoce como "singularia tantum" o porque son incontables o palabras variables.

Y es que el español nos presenta bastantes casos en los que no nos encontramos el plural. Por ejemplo, algunos términos como agua, arroz o arena. También crisis, tórax, cárcel o tesis se escriben igual en singular y en plural debido a que son palabras invariables. En estos últimos casos, para diferenciar cuál se refiere al plural y cuál al singular, se usa el artículo correspondiente (la crisis o las crisis, una tesis o varias tesis, un virus o tres virus).

Por otro lado, existe otros casos de palabras que, para usarlas en plural, puede cambiar el significado. Es el caso de, por ejemplo, de consejo (que hace referencia a obtener información) y consejos (que podría referirse a un grupo de personas que aconsejan). También celo (diligencia) y celos (envidia), así como humanidad (especie humana) y humanidades (referencia a la disciplina que estudia la literatura, filosofía o el arte, entre otras). Esto hace que, técnicamente, sean palabra que no tienen plural, ya que se tratarían de conceptos diferentes.

Mientras, test no tiene plural debido al selecto grupo de palabras que son extranjeras y se usan en español sin cambiar su forma en plural. Así, decimos un test en singular, así como varios test en plural. Por ende, el plural de "test" continúa siendo "test", pero cambiando el artículo que le acompaña.

Estas son las palabras del español que no tienen plural, según la RAE: se escriben igual que en singular

Pero "test" no es la única palabra, puesto que en el español hay otros sustantivos que no tienen término en plural.

Así, lo recoge la RAE, lo que hace que nos encontremos con muchos ejemplos en la lengua española. Tal es el caso de sed, caos, salud o amparo.

No obstante, se recuerda que, el hecho de esta peculiaridad no exime que no se pueda usar de otra forma (en cierto sentido) el plural. Y es usando sinónimos u otras palabras para dar un dote de plural a esas oraciones.

Del mismo modo, existen otras palabras que se escriben en plural, y sin embargo, no tienen singular, pues en general se suelen referir a sustantivos incontables. Tal es el caso de gafas, (pues no se dice una "gafa" y dos "gafas", sino un par o dos pares de gafas), pero también otros ejemplos como celos, vacaciones o modales.