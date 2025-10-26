A qué hora y en qué plataformas se estrena Berghain, el primer single de Lux, el nuevo disco de Rosalía

Rosalía inaugura oficialmente su nueva etapa con el estreno de 'Berghain', el primer adelanto de su esperado álbum LUX. La canción se estrenará el lunes 27 de octubre, a las 17:00 h (hora peninsular española) y estará disponible en todas las plataformas de streaming, incluyendo Spotify, Apple Music, YouTube Music y Amazon Music, además de un lanzamiento simultáneo de su videoclip oficial en YouTube.

El tema toma su nombre del emblemático club Berghain, considerado el epicentro mundial del techno en Berlín. Según los avances compartidos por la propia artista en su cuenta de Instagram, la canción explorará sonidos electrónicos, atmósferas densas y una narrativa introspectiva, marcando el comienzo de una nueva era creativa.

Aunque se trata del primer single oficial, Berghainno ocupa el inicio narrativo del disco, sino que da comienzo al segundo movimiento de LUX, según el orden del tracklist revelado. Con esta estructura, Rosalía introduce una división conceptual del álbum en distintos bloques o “movimientos”, cada uno con un enfoque sonoro y emocional propio. El tema actúa, por tanto, como una transición hacia la parte central del proyecto, caracterizada por un tono más visceral y experimental.

Berghain es el primer lanzamiento de LUX, el cuarto álbum de estudio de Rosalía, que verá la luz el 7 de noviembre de 2025. En publicaciones recientes, la cantante ha descrito el disco como una búsqueda de luz tras la oscuridad, concepto que conecta con las imágenes simbólicas (cruces luminosas, reflejos y arquitectura sacra) que han acompañado su promoción.

El estreno ha generado una intensa expectación en redes sociales. Los seguidores de la artista han analizado las pistas visuales y los fragmentos compartidos por Rosalía, interpretándolos como referencias a la espiritualidad, el renacimiento y la superación personal.

Con este lanzamiento, Rosalía pone fin a más de dos años sin publicar material propio desde Motomami (2022). Berghain abre así una nueva etapa en su carrera, en la que combina electrónica, concepto visual y discurso emocional, consolidando su posición como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea.