Razones para un premio: Inés Domecq, el éxito de un estilo

El próximo jueves LA RAZÓN celebra el buen año de nuestra cultura durante una velada que será una ocasión para brindar por el futuro de todos y apoyar a los creadores españoles. Reconoceremos con los Premios a los Artistas del Año la labor de Leiva, Pablo Aguado, Inés Domecq y Hombres G en una velada con sorpresas.

Domecq nos acompañará el jueves en la sede del diario como una de las creadoras del año. A nadie le hubiera extrañado que acabara vinculada con el mundo de los espirituosos. La empresaria jerezana pertenece a una de las sagas más importantes en nuestro país del sector de la uva, pero, en cambio, decidió lanzarse al difícil mundo de la moda, donde debido a la gran oferta de productos y marcas es complicado hacerse un hueco. Pero lo consiguió prácticamente desde el primer momento con IQ Collection. Son varias las razones que pueden justificar este éxito, que hizo que en el año 2020, en plena pandemia y con la firma recién lanzada, llegaran a superar los 200.000 euros de facturación. Por una parte, tras su enlace con su marido, Javier Martínez de Irujo (nieto de la Duquesa de Alba), su proyección mediática subió como la espuma. A esto le acompañó su particular estilo a la hora de vestir, que la convirtió en una referencia de la elegancia en nuestro país.

Relaciones públicas

Por otra, el trabajo que Inés ya había realizado anteriormente como relaciones públicas del grupo Condé Nast, editor de revistas como «Vogue», «Vanity Fair» y «Glamour», la ayudó a conocer más de cerca el mundo de la moda. Su primera incursión propia fue con The Editors Fashion Company, un proyecto que creó junto con Laura Vecino en 2014. Las producciones de moda que organizaban ambas compañeras llegaron a las portadas de revistas como «¡Hola!» y su éxito les condujo a lanzar su primera marca: Bqueenie. Se trataba de una línea de bañadores en la que podíamos adivinar lo que llegaría luego. El estilo particular de Inés Domecq, que ya era musa del diseñador Roberto Diz (posiblemente uno de los talentos menos reconocidos de nuestro país), se dejaba sentir en aquellas pequeñas piezas de tela.

Quedaba claro que estaba llamada para algo grande en la moda y en 2020, como contábamos al inicio, llegó el momento. No importó la pandemia. Domecq se ató bien los machos y decidió lanzar IQ Collection, un proyecto en el que por fin su estilo, copiado un sinfín de veces por las jóvenes de nuestro país, iba a poder estar al alcance de todo el mundo. Y es que nadie puede negar que los precios de la firma son de lo más competitivos. En cinco años, la proyección de la marca ha sido impresionante. Ha conseguido llegar a clientas como Doña Letizia, que ha lucido varias de sus creaciones, Eugenia Martínez de Irujo, Cayetana Rivera o Sofía Palazuelo, y esto, que es lo importante, ha ido acompañado de un desarrollo de negocio que les proyectaba para 2025 una facturación superior a los seis millones de euros.

En la actualidad, la firma cuenta con una tienda física que acaba de abrir sus puertas en pleno barrio de Salamanca, además de varios corners en El Corte Inglés, distribución en tiendas multimarca y su propia tienda online. La incorporación de la hermana de Inés (que en el año 2024 se hizo con el 100% de la firma) hizo que llegara también el universo del hogar a IQ Collection, logrando así crear una marca 360.

Esto último se ha conseguido también gracias al prestigio de la firma, que le ha hecho poder entablar diferentes relaciones empresariales con otras empresas; como con la compañía de gafas Mó, que ha lanzado una colección de lentes con la marca, lo mismo que la casa de marroquinería Dorantes o Roberto Diz. Lo último (y quizá más sorprendente de todo) ha sido su colección «Wicked», realizada por encargo de Universal Pictures con motivo del lanzamiento de la segunda parte de este musical que ha supuesto todo un impacto cultural en 2025. Inés quiso fijar un rumbo propio y decidió no continuar con el legado de una saga como la de los Domecq, pero probablemente lo que ha hecho es crear una nueva, esta vez en la moda y con un reconocimiento nacional e internacional que bien merece un premio.