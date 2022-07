De Taiwán a la NBA, el efecto mariposa de la globalización

Esta es la historia de un crimen machista que termina de la manera más inesperada, un asesinato en una habitación de Taiwán que evoluciona, primero, en la revolución de Hong Kong de 2019 y que termina afectando hasta a la NBA. «Son cosas de la globalización», dice José Padilla, padre del proyecto, RUN [Jamás caer vivos], con el que los Teatros del Canal ponen el punto final al curso 21/22. El autor y director del texto se maravilla del caos que produce un simple aleteo de mariposa en este mundo global en el que vivimos, pero, advierte, no todo es de color de rosa: «Por supuesto que la globalización no es el enemigo, pero merece que no se dé por segura. Que sale el sol todos los días sí es un hecho; esto, no lo es. Nos aporta un intercambio cultural maravilloso y tiende puentes magníficos, pero merece ser reflexionado y ponerle límites porque puedes tener que tragarte un sapo», cuenta un Padilla muy cauteloso para no hacer «spoilers».

Del inicio «abstracto», dice, a lo que hoy presenta en la Sala Verde de Cea Bermúdez han pasado varios talleres de investigación, sin embargo, el autor asegura que ha logrado su objetivo: trasladar el Anábasis de Jenofonte (385 a. C.) al mundo contemporáneo. «No quería hacer una dramaturgia sin más de este texto, el primer relato militar, sino que quería traerlo a hoy». Y fue en ese tránsito donde el original del discípulo de Sócrates terminó convertido en una pieza escénica que pone el foco en el deporte como excusa para hablar de todo el universo de intereses (principalmente, monetarios y políticos) que lo rodea. «Lo tiene todo; conflictos, comedia, puntos de vista diferentes, encontronazos... Toda esa parte de la cancha es muy teatral», cuenta Padilla poniendo el dedo, sobre todo, en el baloncesto, «donde existen muchas cosas más allá del propio deporte, incluso más intereses que en el fútbol. Supongo que será por la presencia de Estados Unidos, que lo convierte en un motor de intercambio económico entre diferentes formas de ver el mundo».

La pieza de José Padilla va pasando por varios hitos deportivos para hablar de los "dramas geopolíticos" FOTO: Javier Naval

De esta forma, RUN da comienzo con un partido de pretemporada de dos equipos de la NBA. Un enfrentamiento que formaba parte de la gira mundial de Lakers y Nets: lunes 7 de octubre de 2019. «Pero este partido no iba a ser otro cualquiera», presenta. «Lo que les esperaba a estos jugadores en el Lejano Oriente iba a ser un conflicto diplomático de proporciones planetarias cuya fase más crítica terminaría involucrando a las más altas esferas de los gobiernos chino y americano». Tintes de la Guerra Fría que también tendrán su eco en otro momento deportivo-político, la final olímpica entre EE UU y la URSS de Múnich’72. «Un enfrentamiento con un drama geopolítico que fue épico», define, dentro y fuera de la cancha: dentro, los americanos nunca habían perdido una final olímpica; fuera, los mandatarios de ambos países buscaban un rédito político que les ayudase en su propaganda planetaria. «Y desde momentos así, que no solo son baloncestísticos, vamos tirando del hilo hasta llegar a hoy y a comprobar cómo se han construido las relaciones entre potencias».

¿Acaso estamos volviendo a tiempos de la Guerra fría? Contesta el autor: «Vuelven los 80 en todos los sentidos. Hasta en Stranger Things la base argumental es americanos contra soviéticos. Hay algo en el ambiente de “revival” que es escalofriante. La historia es pendular y la cumplimos al dedillo. No parece que vayamos a mejor».

Padilla, junto a su elenco (Pablo Béjar, David Castillo, Silvia de Pé, Zaira Montes, Almudena Puyo y Lucía Trentini), se sumerge en los límites entre deporte y propaganda, «¿dónde empieza una y dónde termina otra?», se pregunta, para entender la perversión del deporte al servicio de los de arriba: «Cuando comienzan los tratados comerciales con muchos ceros se contradicen los valores meramente deportivos... El deporte convertido en propaganda fomenta otro tipo de valores a los esperados, como la censura. Y ahí sale el drama», cierra.