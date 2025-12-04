El Ballet Español de la Comunidad de Madrid señala las "red flags" del amor tóxico de Falla

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid estrena este jueves en los Teatros del Canal 'El amor brujo', de Manuel de Falla, un montaje que combina lo clásico y lo flamenco, lo tradicional y lo contemporáneo coreografiado por Olga Pericet y el tándem artístico formado por Rafael Estévez y Valeriano Paños.

'El amor brujo', de Pericet y Estévez y Paños conduce a un universo de pasiones, magia y misterio que refleja con ritmos y melodías el alma de Andalucía. El hilo conductor de toda esta pieza es la obra de Falla", ha explicado este miércoles a EFE Rafael Estévez.

La pieza cuenta la historia de la joven gitana Candelas, enamorada de un gitano celoso. Él muere, pero ella vive atormentada por el fantasma de su antiguo amante.

Una relación tóxica

"Es una obra contemporánea, es una relación tóxica. Toda la vida han existido y desgraciadamente llevan al asesinato", dice Estévez, que apunta que Falla lo contó de forma mágica, "misteriosa de la gitanería, de la brujería".

La obra sigue siendo moderna en las melodías y arreglos musicales de Manuel de Falla y en el argumento escrito por María de la O Lejárraga. "A la hora de crear, nuestro lema es mirar la raíz para buscar la modernidad", añade Valeriano Paños.

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid estrena este jueves este viaje artístico que parte de las 'Siete canciones populares españolas', continúa con el 'Homenaje a Debussy' y desemboca en 'El amor brujo', una de las cimas de la música española.

Apertura y cierre

Olga Pericet se encarga de la coreografía de apertura y cierre, además de 'Homenaje a Debussy' y 'Siete canciones populares'. "Un reto absoluto. Se han hecho muchas veces, pero el objetivo era darle a cada una de ellas un estilo diferente dentro de la danza española, quizá más contemporánea", explica la cordobesa que mantiene en el espectáculo la tradición de la escuela bolera.

"Las siete canciones son muy populares, enfocadas por comunidades y por disciplinas muy, muy estrictas",añade Pericet, quien ha llevado la tradición a lo contemporáneo, un trabajo para el que ha contado con la colaboración del coreógrafo gaditano Iván Amaya.

"La danza tradicional es lo más moderno que tenemos y lo más bonito, pero no lo desconocemos", se lamenta la coreógrafa que asegura que ha dejado a un lado los clichés y ha enlazado la riqueza de la danza y cultura española. "Ya sea una jota aragonesa, una muñeira, una sardana o una sevillana, su esencia está en lo más desnudo", explica Pericet, que considera que "lo más desnudo es lo más moderno y lo más actual y lo más contemporáneo".

Veintitrés bailarines forman el cuerpo de baile de este espectáculo que tiene prevista una gira nacional e internacional en 2026.

La música estará interpretada en directo por la Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (JORCAM), con dirección musical de Alondra de la Parra, y los músicos flamencos del Ballet tocarán música original de Dani de Morón.

Este espectáculo, que estará en cartel hasta el 4 de enero de 2026, será el pistoletazo de salida de las celebraciones del Año Falla, por el 150 aniversario del nacimiento del gran compositor, y culminará este 2025 los cien años del estreno en Madrid de 'El amor brujo'.