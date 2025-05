El elenco de "Los miserables" boicotea su propio espectáculo para enfrentarse a Trump

El centro de referencia estadounidense Kennedy Center, en Washington DC, va a ser el núcleo de un insólito boicot. Al menos entre 10 y 12 componentes del elenco de "Los Miserables" se han negado actuar en la función del próximo 11 de junio. El motivo: la asistencia de Donald Trump. El presidente asistirá a la presentación de la icónica obra en el Kennedy Center, pero según asegura la CNN parte de su reparto planea no presentarse en esa función, estando entre ellos sus principales actores.

De esta manera, el equipo de "Los Miserables" trata de realizar una protesta para enfrentarse a Trump, aunque esto conlleve boicotear su propio espectáculo. Una decisión que, además, realza la tensión producida por la administración de Trump del Kennedy Center, quien ha tratado de remodelarlo aún con la negativa de los propios miembros del espacio. Afirma la CNN, de hecho, que este boicot surge después de que el presidente decidiera tomar el control del centro como parte de su objetivo de doblegar las instituciones estadounidenses -incluyéndose pilares culturales y educativos- a su propia voluntad.

Richard Grenell, director del Kennedy Center, ha asegurado que este espacio "no financiará la intolerancia. Cualquier artista que no sea lo suficientemente profesional como para actuar ante un público de todos los orígenes, independientemente de su afiliación política, no será bienvenido". Rechaza, por tanto, la decisión del elenco de "Los Miserables", y añade que "creemos que sería importante denunciar a esos artistas insulsos e intolerantes para garantizar que los productores sepan a quién no deben contratar, y que el público sepa qué espectáculos tienen una prueba de fuego política. El Kennedy Center quiere ser un lugar donde personas de todas las tendencias políticas se sienten juntas y disfruten juntas", zanja.