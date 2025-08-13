Burgos camina "a lo grande" hacia la capital europea de la cultura

Una réplica de la Catedral de Burgos de 3.000 kilos de peso, elaborada con cartón reciclado, será el principal atractivo de la edición XXIV del Festival cultural ‘En Clave de Calle’, que se celebrará en Burgos del 11 al 14 de septiembre, con el objetivo de apoyar la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura en 2031.

El montaje se llevará a cabo entre el 4 y el 11 de septiembre en el Paseo Sierra de Atapuerca, frente al Museo de la Evolución Humana, y será dirigido por el artista francés Olivier Grossette.

Con él colaborarán cada día 30 voluntarios de la Federación de Fajas y Blusas, y las tres toneladas de cartón serán aportadas por la empresa Smurfit.

Luis Mínguez, representante de Smurfit, ha explicado en rueda de prensa que se utilizarán más de 3.000 cajas, la mayoría de en torno a un kilo de peso y todas ellas elaboradas con material reciclado, por lo que el día 14, cuando se desmonte la Catedral, se recogerán y se reutilizarán para elaborar papel.

César Barriada, concejal de Festejos, considera que la edificación de la Catedral con cartón reciclado será una de las actividades que ayuden a impulsar la candidatura de Burgos a Capital de la Cultura 2031.

Además, ha insistido en que los treinta voluntarios son la base, pero se podrán sumar al montaje todos los burgaleses que lo deseen.

La programación del “En Clave de Calle’ de este año contará con una docena de compañía, entre las que destaca el ‘Circo Ronaldo’, con una antigüedad de más de 200 años.

Las actuaciones se desarrollarán en todos los casos en calles y espacios de la zona centro de la capital burgalesa