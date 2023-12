Tomohisa Taguchi y el lado más oscuro de los Digimon

A estas alturas se hace complicado explicar la saga "Digimon" sin entrar en detalles alienantes. Vaya por delante que los mimbres, esos que hace ya más de dos décadas revolucionaron la vida de millones de niños alrededor del planeta, son los mismos: existe un mundo paralelo y digital en el que criaturas, que se vuelven físicas gracias a un dispositivo, conviven con un selecto grupo de elegidos que tienen por misión salvar el mundo. Tras las numerosas series de animación que han ido dando forma a la franquicia, y que ciertamente habían quemado el producto a nivel comercial, en 2020 llegó a Digimon el director Tomohisa Taguchi. Gracias a la emotiva «Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna», el realizador japonés no solo consiguió volver a despertar interés en la franquicia repescando a los niños elegidos originales, sino que también le dio alas al aspecto más comercial de la película, colocándola como una de las más vistas del año en Japón.

Dicho éxito comercial, y una colaboración que se vuelve a repetir con Taguchi en la dirección, nos devuelve ahora la mucho más oscura «Digimon Adventure 02: The Beginning». En ella conoceremos a Lui, quien asegura ser el primero de los niños elegidos y tener la clave de la relación real entre los simpáticos monstruos digitales y los humanos. Consciente de que el público de la franquicia ha ido envejeciendo con la misma, a Taguchi le interesa desbordar la película con narrativas más adultas, introduciendo temas como el de la violencia intrafamiliar hacia los niños o los traumas derivados de una infancia atroz. Ello no es excusa para que la película, contenida en metraje, cuente con espectaculares escenas de acción que recuerdan a los mejores tiempos de la serie. Y es que el guion de Akiyoshi Hongo y Akatsuki Yamatoya, versados en producciones de peso del anime como «Detective Conan», sabe combinar la nostalgia comedida con momentos más centrados en hacer avanzar la historia y presentarnos a nuevos personajes. Taguchi atiende a LA RAZÓN, desde Japón, mediante cuestionario.

Tomohisa Taguchi, director de "Digimon Adventure 02: The Beginning" SELECTAVISION

PREGUNTA- No es la primera vez que se acerca a la franquicia "Digimon". ¿Se ha vuelto a poner a los mandos de la película por el éxito de la anterior o por una cuestión más emocional, una conexión con el proyecto?

RESPUESTA- Originalmente, veía la serie de anime en la televisión de pequeño, así que mi acercamiento primero fue como fan: ¡Me encanta "Digimon"! Aún así, como me gustaba "Digimon", honestamente creía que la historia no podía apuntar a un futuro predeterminado con todas las respuestas claras. La razón principal para aceptar de nuevo un proyecto de "Digimon" fue porque me permitía explorar un territorio desconocido para la franquicia, con una libertad creativa que lo abarcaba absolutamente todo.

-¿Cómo es posible que la franquicia siga viva, tanto tiempo después, expandiéndose incluso con videojuegos?

-Creo que es porque la gente no solo ha apoyado la franquicia, si no a la gente que está detrás y que ama a "Digimon".

-Le preguntaba por los videojuegos porque usted ha estado muy cerca de la saga "Persona". ¿Cómo se explica el éxito de dos sagas comparables, por cómo nacen de algo estrictamente japonés y han sido capaces de crecer en el resto del mundo?

-Creo que tiene que ver con que la serie describe la universalidad a través de sus personajes y captura un momento muy concreto de la juventud por el que pasa mucha gente, incluidos los tiempos del instituto. Ese diría que es el elemento común a estas dos obras maestras.

-Volviendo a "Digimon Adventure 02: The Beginning", aquí usted explora los orígenes de las relaciones entre humanos y Digimon. ¿Es lo que más le interesaba, esa relación que a veces puede entenderse como de sumisión de las criaturas?

-Explorando las partes de la historia de "Digimon" que no habían sido contadas antes, nos hemos encontrado con un nivel de control creativo que, creo firmemente, ha sido crucial para desarrollar nuevas narrativas. En la película anterior, "Last Evolution", quise contar el proceso de los niños creciendo y experimentando la pérdida según se hacían adultos. En esta película, quería contar aquellas cosas que no cambian incluso aunque uno se haga adulto, haciendo énfasis en la camaradería del equipo. Contar una nueva historia para Rui, quien fue el primero en aliarse a un Digimon, nos ofrecía poder contrastarlo con la historia de los niños elegidos, quizá mi mayor aportación como director al proyecto.

-El tono es ciertamente más adulto, más profundo y hasta oscuro, podríamos decir. ¿Quería acercarse a "Digimon" desde la madurez?

-La razón por la que esta película de "Digimon" está contada desde la perspectiva de Riu ha sido un motivo de largas reflexiones y discusiones con todo el equipo creativo de la película. Como resultado, decidimos mostrar la idea de que el primer Digimon apareció para ayudar a un niño desafortunado. Como consecuencia, ello hizo virar el tono de toda la película. Pero aún así, más que hacerla densa o pesada, queríamos jugar con la idea de que eso le podía haber pasado a cualquiera. Todos, en algún momento, hemos necesitado ayuda. Y es que, aunque no se muestre de manera explícita en la película, hasta la familia más perfecta y estructurada está a un hecho trágico de colapsar y convertirse en algo peor.

"Digimon Adventure 02: The Beginning" es uno de los taquillazos del año en Japón SELECTAVISION

-¿Qué peso le otorgaría a la banda sonora en el proceso creativo de la película? Por momentos, parece lo más importante.

-Sería adecuado decir que la banda sonora ha sido una influencia clave en cómo le hemos dado forma al mundo de la película, para diferenciarlo del de las series. Incluso en las escenas más visualmente oscuras, la dirección musical nos permitía no solo no inspirar miedo, si no también sumar capas de tristeza y emociones más profundas, más complejas.

-La película combina varias técnicas de animación. ¿Ha sido un proceso complicado? ¿Cuánta gente ha trabajado en el proyecto?

-Si vamos a los números en crudo, más de 500 personas han trabajado en el apartado creativo. Para evitar complicar el proceso más de la cuenta, repartimos los trabajos en tareas muy especializadas durante la preproducción. Eso nos permitió acotar todo y saber dónde necesitábamos más gente, manejándonos mejor y limitando los posibles errores.

-¿Qué viene ahora para usted? ¿En qué está trabajando?

-Tengo bastantes proyectos en marcha, pero todavía no puedo discutir demasiados detalles en este momento. Creo que seguirán la línea en la que he estado trabajando, así que le pido a la audiencia que por favor esté atenta a lo que viene.