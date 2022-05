La espada amarga la goyesca a Uceda Leal

Después de la cuestionada Puerta Grande de Diego García el domingo, ayer ante la presencia de Isabel Díaz Ayuso, los imponentes toros de El Cortijillo protagonizaban la tradicional corrida goyesca, último festejo previo a la Feria de San Isidro. Después de que se las nubes concediesen una tregua al festejo, el interés pasó a la actuación de Francisco de Manuel, que confirmaba alternativa con Uceda Leal de padrino y Antonio Ferrera como testigo. Pero más tablas y rodaje exigía el primero de El Cortijillo, que acortó siempre la embestida. Manso como el solo en el caballo fue el que cerró plaza, huyendo de las puyas de ambos picadores.

Uceda Leal llegaba con la incertidumbre de si sus únicos cinco paseíllos en 2021 serían suficientes para cumplir en una tarde así. Sin embargo, callaría pronto las dudas con dos contundentes tandas de naturales a un segundo toro bis, anunciado como el cuarto, que mostró grandes condiciones. Pesó lo mismo que el último novillo del domingo. El premio estaba en la espada, pero un bajonazo acabó con toda opción de tocar pelo, aunque sí se pudo aliviar con una aclamada vuelta al ruedo. El madrileño intentó redimirse en el cuarto, pero la oportunidad de triunfo ya había pasado, el oponente en esta ocasión no colaboró y una media estocada lo dejó todo en silencio.

Antonio Ferrera, llegaba entre la polémica de su mediático brindis a Joaquín en Sevilla. Pero en Madrid su intervención pasó más desapercibida aunque no dejase escapar ni un solo quite. Pero el toro no dio juego y se desentendía desde el principio, buscando escapar de la muleta del extremeño. La espada terminó de deslucir su primer turno. Al quinto le faltó recorrido y Ferrera lo intentó con él pase a pase, pero la tarde comenzaba a pesar demasiado. Poca emoción.

Las Ventas. Toros de El Cortijillo, bien presentados. El 1º, trotón, acortaba la embestida; el 2º, noble, el 3º, le faltó recorrido; el 4º, soso; el 5º, se paraba; el 6º, va y viene. Un cuarto de entrada.

Uceda Leal, bajonazo (vuelta al rueda); media (silencio).

Antonio Ferrera, pinchazo, caída, descabello (silencio); entera (silencio).

De Manuel, entera, dos avisos (silencio), entera (saludos).