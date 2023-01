Cayetano Rivera pide «respeto» a la prensa y da pistas sobre sus planes de retirada

El torero Cayetano Rivera ha demostrado estar plenamente centrado en su profesión, asistiendo a la presentación de su primer festejo de la temporada, en Valdemorillo. No ha querido dar ningún detalle sobre su vida privada.

Cayetano se ha dejado ver acompañado por Diego Urdiales, Juan Ortega o Ginés Marín, los otros protagonistas de la Feria de San Blas La Candelaria, y ha destacado la ilusión que le hace empezar la temporada a pesar de no estar aún en plenas facultades para ponerse delante del toro: «Yo me encuentro bien. Todavía me falta un poco desarrollar más el entrenamiento y la técnica y volver a estar otra vez en funcionamiento, pero bueno, con la ilusión por las nubes y es cuestión de ponerse».

El torero incluso se ha sentido cómodo para hablar por primera vez de sus planes de retirada o el futuro que le queda en los ruedos: «La edad pasa para todos, pero cada uno tiene su reloj de cómo está y de cuánto tiempo le puede quedar. Yo sé que este año no va a ser mi año de retirada, pero en el punto en el que me encuentro tampoco podría decirte si el año que viene o el siguiente».

Sobre la retirada de Manuel Díaz ‘el cordobés’, Cayetano ha querido acordarse con cariño de su compañero: «Esta decisión sé que es una decisión muy difícil, pero seguro que ha meditado mucho y le deseo lo mejor para la temporada y poder compartir con él alguna tarde».

Por el contrario, se ha mostrado tan receloso como siempre con su vida privada: “Ya sabéis que de esas cosas no hablo ni aquí ni fuera de aquí con lo cual os pido respeto en ese sentido y que nos dejéis llevar nuestras cosas”.

En cuanto al encuentro con su hermano Kiko Rivera, Cayetano no ha querido desvelar detalles, pero asegura estar contento de su favorable recuperación tras el ictus: “Sí, bueno, yo creo que él está constantemente comentando su estado de ánimo y su evolución y, bueno, es algo que le corresponde a él, pero está bien. Estamos contentos en casa de que esté bien”.