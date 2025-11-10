Azpeitia convierte su feria taurina en una herramienta de impacto social real

En Azpeitia, los toros no solo llenan la plaza: también llenan la vida de quienes más lo necesitan. La Comisión Taurina del municipio guipuzcoano ha vuelto a dar un paso más en su compromiso social al donar la totalidad de los beneficios de la Feria de San Ignacio a organizaciones que trabajan sobre el terreno, como Cáritas y Atzegi.

Este gesto, que va más allá del ritual taurino, pone sobre la mesa una realidad poco visible: la tauromaquia también puede tener impacto social directo y tangible. Bajo la dirección de Joxin Iriarte, la Comisión ha consolidado una fórmula que funciona y que demuestra que una feria puede ser, al mismo tiempo, expresión cultural y motor solidario.

La entrega se celebró en un acto abierto, simbólico y sencillo, al que acudieron numerosos aficionados. Lejos de buscar aplausos, el encuentro sirvió para reafirmar que la plaza no es solo un centro de espectáculos, sino también un espacio de compromiso. Así lo expresó el propio Iriarte: "Es el resultado del trabajo bien hecho y del carácter altruista de la tauromaquia con el pueblo de Azpeitia".

A diferencia de otros eventos públicos donde lo protocolario pesa más que el contenido, aquí el protagonismo no fue institucional. Los que ganaron fueron los vecinos, los voluntarios y las personas beneficiadas por estas ayudas. Porque detrás de cada entrada vendida, hay una intención clara: devolver a la comunidad lo que la comunidad entrega a su feria.

Azpeitia no hace esto por imagen. Lo hace porque cree en una tauromaquia que sirve. Una fiesta que no se queda en el ruedo, sino que busca resonar en la vida cotidiana del pueblo. Por eso, mientras en otros lugares se discute sobre el sentido actual de los toros, aquí se responde con hechos.