¿Cuándo es el último encierro de San Fermín?

Quedan solo cuatro días para que las fiestas de San Fermín lleguen a su fin. Concretamente lo harán el próximo 15 de julio, pero ¿cuándo se celebrará el último encierro de esta edición? Cada año se realizan un total de ocho encierros desde el 7 de julio al 14.

La mecánica de los encierros es sencilla. Primero, los corredores acuden a la cuesta para cantar el conocido cántico 'A San Fermín pedimos', una oda al patrón para que les guíe en la carrera. Posteriormente, se inicia la carrera desde los corrales del gas. Un recorrido de 876 metros que finaliza en la plaza de toros y que no todos pueden correr. Pues aunque a veces no lo parezca, hay una serie de normas y prohibiciones que hay que cumplir: como llevar un calzado adecuado o no correr si se está borracho.

El último encierro se realizará el viernes 14 de julio

En los Sanfermines se realizan un total de ocho encierros, a uno por día desde el 7 de julio y hasta el 14, a las ocho de la mañana. Por ello, el último encierro se celebrará el viernes 14 de julio a las ocho de la mañana. De él se encargará la ganadería de Miura (Sevilla). Un clásico más que conocido en estas fiestas dado que desde 1899, sus toros han corrido en 65 ocasiones.

Hasta hoy 12 de julio ya se han corrido seis encierros. El primero celebrado el viernes 7 de julio estuvo a cargo de La Palmosilla durante una carrera que duró 2 minutos y 32 segundos. Hubo un total de seis lesionados aunque ninguno herido por asta de toro.

Elsegundo encierro celebrado el sábado 8 de julio duró dos minutos y 23 segundos. Los toros de José Escolar dejó a cuatro heridos que fueron trasladados al Hospital de Navarra. El tercer encierro del domingo 9 de julio lo protagonizaron los toros de Cebada Gago a lo largo de tres minutos y 2 segundos. Hubo cinco heridos y tres traslados al hospital.

El lunes 10 se produjo el cuarto encierro a cargo de Fuente Ymbro. Una carrera que duró dos minutos y 20 segundos y que ocasionó cinco heridos por contusiones. Todos ellos fueron trasladados al Hospital de Navarra. El quinto encierro se celebró el martes 11 con los toros de Núñez de Cuvillo en una carrera de dos minutos y 21 segundos. Encierro que ocasionó dos heridos, uno con policontusiones y otro con traumatismo craneal.

Y el último encierrohasta el momento ha tenido lugar hoy con los toros de Jandilla. Durante dos minutos y 23 segundos ha habido dos heridos por incidentes en las piernas.