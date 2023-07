Descubre el origen del cántico 'A San Fermín pedimos' y su significado

Las fiestas de San Fermín ya están aquí. A las 12:00 se realizó el multitudinario y típico chupinazo en la Plaza Consistorial. El encargado de dar el pregón fue Luis Sabalza, presidente del Club Atlético Osasuna. A la cita tampoco faltaron el entrenador Jagoba Arrasate y los capitanes David García y Unai García.

Desde este jueves 6 de julio y hasta el próximo sábado 15, Pamplona se vestirá de rojo y blanco para disfrutar de una nueva edición de los Sanfermines. Hoy mismo a las 18:30 ya empiezan las corridas y mañana a las 8:00 se celebrará el primer encierro de este año.

A los que no son pamplonenses o nunca han asistido a un encierro en San Fermín les llama mucho la atención el cántico de 'A San Fermín pedimos' que todos los corredores cantan a pleno pulmón justo antes de un encierro.

Este es el origen de 'A San Fermín pedimos'

Dicho cántico se realiza en la rampa de Santo Domingo, justo enfrente de la estatua de San Fermín. Dice así: "A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición. Entzun arren San Fermin, zu zaitugu patroi, zuzendu gure oinak, entzierro hontan otoi. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermin!"

Este cántico surgió en los años 50 por iniciativa de una peña de amigos de Pamplona. La crearon sin objetivo de que fuera un cántico al santo. Sin embargo, en los años 70, se comenzó a cantar antes de los encierros y esto ya se convirtió en una tradición. Además esta letra se hizo popularmente conocida gracias al grupo 'Los Iruña'ko' que la incluyeron en uno de sus discos.

Su significado es claro. Con dicha letra, los corredores piden a San Fermín protección para que no les pase nada durante el encierro. No obstante, este no es el único cántico que los pamplonenses entonan durante estos días de fiesta. Sino que tienen otros como 'Pobre de mí', que cantan cuando se acaban los Sanfermines, o 'Riau-Riau', que da la bienvenida a las fiestas.

Pero sin duda, su canción más conocida es la 'Escalera de San Fermín'. Dice así: "Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio San Fermín. A Pamplona hemos de ir, con una media, con una media. A Pamplona hemos de ir, con una media y un calcetín".