Este es el cartel de hoy, domingo 5 de octubre, en el que se anuncian en Las Ventas los toreros que impactaron en San Isidro

Hay tardes en Las Ventas que no se anuncian con bombo ni luces, pero que contienen el rumor eléctrico de lo imprevisto. Hoy puede ser una de esas. Porque regresan al albero tres espadas que, en San Isidro, dejaron la verdad que aún resuena.

Fortes nos encandiló sin cortar trofeos. Su entrega, su todo sentido, su capacidad de poner en jaque la quietud del público sin necesidad de adornos excesivos: dejó claro que el triunfo no solo mide trofeos, sino profundidad y capacidad. La sensación de “casi” palpable se coló en San Isidro. Muy impactante.

Víctor Hernández, por su parte, firmó una de las tardes más importantes del ciclo. En pleno serial, con toros exigentes, se levantó en la adversidad, sacando de donde no había, dejando la impresión de que el destino le está reservando algo grande. Esa faena que se pensó que no sería, esa sorpresa que alimenta ilusión, sigue viva en la memoria de los aficionados.

Uceda Leal, veterano, demostró su capacidad para conquistar de nuevo con un toreo clásico de esos que menos es más.

Hoy, en esta Feria de Otoño, regresan al templo madrileño con las enormes expectativas que dejaron sembradas.

El cartel no da tregua: tres hierros que, por distinto sello, por distinto pelaje, aportan ingredientes para la tarde. Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, serán los hierros que se van a lidiar.

Y si algo añade tensión a esta cita es que no se televisa. No habrá diferidos, no habrá repeticiones. Lo que ocurra hoy solo vivirá en los que estén en el tendido en un festejo que dará comienzo a las seis en punto de la tarde.