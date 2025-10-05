Mallorca revive su pasión taurina: Muro pone el broche final a un año inolvidable

El 2025 taurino no ha dicho su última palabra. Cuando parecía que el curso estaba cerrado, Muro vuelve a levantar la mano para poner el broche de oro a un año decisivo para la tauromaquia en Baleares. La empresa Balears Cambio de Tercio ha anunciado un gran festival para el próximo 8 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Inmaculada Concepción, en una jornada que promete cerrar el calendario con fuerza, emoción y mucho contenido simbólico.

No es un festival más. Se trata del cierre oficial de una temporada que ha significado el renacimiento de la afición mallorquina, y en especial, la recuperación de espacios emblemáticos para la cultura taurina insular. El cartel aún no se ha hecho público, pero la expectación ya crece entre los aficionados que han visto cómo, en apenas un año, Mallorca ha pasado del olvido a una actividad marcada por las plazas llenas.

El impacto de la plaza de Inca ha sido fundamental para entender este cambio de paradigma. Colgar el cartel de "No hay billetes" en varias ocasiones ha servido como termómetro de una pasión contenida, que solo necesitaba una oportunidad para volver a estallar. La reactivación de Muro no ha hecho más que confirmar esa tendencia: los tendidos se llenan, los nombres ilusionan y el ambiente recuerda a los tiempos de esplendor.

La reapertura de la Monumental de Muro el pasado 14 de septiembre supuso un hito. Ocho años cerrada, una fecha histórica por el aniversario de Javier Conde, y toreros como David de Miranda o Marco Pérez en el cartel, ofrecieron a los aficionados una tarde que ya se inscribe en la memoria del toreo balear. Ahora, ese impulso no se detiene: el festival de diciembre consolida el movimiento y marca un nuevo horizonte para 2026.

De hecho, la empresa ya ha comunicado que la corrida prevista en Inca para el 9 de noviembre será reprogramada dentro de la temporada próxima, como parte de una apuesta más ambiciosa y estructurada. La consigna es clara: ofrecer calidad, continuidad y visión de futuro, sin bajar el nivel artístico ni organizativo. El compromiso con la isla es total.

Baleares ha pasado, en tiempo récord, de ser un terreno incierto a convertirse en uno de los polos de atracción del toreo español. Y el 8 de diciembre no será una simple fecha en el calendario: será la confirmación de que el arte de la tauromaquia ha vuelto a encontrar casa en el corazón del Mediterráneo.