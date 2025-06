OneToro TV entra en la feria de Santiago

La televisión vuelve a la arena, esta vez con destino Santander. La Feria de Santiago, uno de los ciclos taurinos más estables del norte peninsular, se abrirá este julio a los espectadores digitales gracias a OneToro TV. La plataforma retransmitirá en directo tres de las corridas más destacadas del abono: las del 21, 22 y 26 de julio, ofreciendo una puerta grande virtual para los aficionados que no puedan desplazarse a la plaza de Cuatro Caminos.

El 21 de julio se abrirá la emisión con un encierro de Juan Pedro Domecq. En el cartel, Fortes, Fernando Adrián y Borja Jiménez, una terna con diferentes registros que permite medir, en tiempo real y en alta definición, los matices del toreo de cada uno. OneToro TV apuesta por una corrida de corte clásico, con espadas que, por méritos recientes, merecen más minutos de pantalla.

El 22, la expectación sube un grado con el regreso de Miura a Santander. Ese apellido retumba aún en la memoria colectiva por su historia, por sus embestidas impredecibles y por lo que arrastra: liturgia y leyenda. Frente a los miuras estarán Manuel Escribano, David Galván y Damián Castaño, tres toreros con oficio, decisión y cierto punto de temeridad. En directo, cada lance se multiplica, y esta corrida, más que ninguna, se presta al sobresalto.

Cierra la tríada televisiva, el 26 de julio, un cartel de lujo con Cayetano, Juan Ortega y Roca Rey ante reses de Domingo Hernández. Aquí la cámara se recreará en la estética, en la tensión del silencio, en las pausas que el toreo bueno siempre agradece. Es una apuesta por la faena pulida, por las figuras y por el contraste entre estilos, desde la escuela más ortodoxa hasta el toreo de ídolo pop que personifica Roca Rey.

Esta incursión audiovisual de OneToro TV en la feria cántabra no es una anécdota: es una afirmación. Santander se une así a un circuito que la plataforma ha ido tejiendo con criterio y calendario propio.

Julio será un mes de ruedos retransmitidos. La feria de Pamplona ya está anunciada con cobertura para los días 11 al 14, y en septiembre será Guadalajara quien entre en el mapa con la Feria de la Antigua. Entre plazas históricas y escenarios de fervor local, OneToro TV está dibujando una temporada paralela, que discurre en paralelo a la de las taquillas: la temporada de los que miran desde casa, pero con la misma pasión.

Que la Feria de Santiago se vea por televisión no resta, suma. Suma posibilidades, suma miradas, y sobre todo, suma a un relato colectivo donde el toreo no se encierra en las ciudades ni en los tendidos, sino que se abre camino en otras pantallas. Y eso, en tiempos de competencia feroz por el ocio y el directo, no es menor.